В Белгородской области при ударах ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 23.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 23.09.2025 (обновлено: 14:19 23.09.2025)
В Белгородской области при ударах ВСУ пострадали два человека
В Белгородской области при ударах ВСУ пострадали два человека
Боец подразделения "Орлан" и мирный житель ранены в Белгородской области в результате ударов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.09.2025
БЕЛГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" и мирный житель ранены в Белгородской области в результате ударов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Атаки на нашу область продолжаются. Ранены ещё два мирных жителя. В Белгородском районе в селе Стрелецкое дрон трижды ударил по коммерческому объекту. Проезжавший рядом в момент одной из атак мужчина получил баротравму и минно-взрывную травму. Пострадавший самостоятельно обратился в Белгородскую ЦРБ, где ему оказана помощь. Для дальнейшего обследования бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа ранен боец подразделения "Орлан". По словам губернатора, в больнице ему диагностировали минно-взрывную травму, осколочное ранение шеи и касательное ранение ноги. Медики оказали пострадавшему всю необходимую помощь, лечение продолжит амбулаторно, уточнил Гладков."В Белгородском районе в селе Стрелецкое от ударов дронов в одном частном доме повреждены забор и стена, во втором — выбиты окна. Ещё в одном доме загорелась кровля — пожарными расчётами возгорание на площади 200 кв. м ликвидировано. Также осколками посечён один легковой автомобиль. В посёлке Политотдельский повреждён легковой автомобиль, в селе Никольское — частный дом, в селе Бессоновка — "Камаз". Кроме того, в посёлке Майский, сёлах Стрелецкое, Весёлая Лопань и Головино от падения обломков сбитых беспилотников загорелась трава — очаги были оперативно ликвидированы", - отметил глава области.Кроме того, как подчеркнул губернатор, в результате атак дронов в городе Шебекино повреждено коммерческое предприятие, огнём уничтожен "Камаз", в селе Муром Шебекинского округа сгорел один и повреждены два частных дома. В посёлке Красная Яруга Краснояружского района от удара беспилотника повреждено остекление коммерческого объекта.
© РИА Новости / Антон Вергун
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" и мирный житель ранены в Белгородской области в результате ударов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Атаки на нашу область продолжаются. Ранены ещё два мирных жителя. В Белгородском районе в селе Стрелецкое дрон трижды ударил по коммерческому объекту. Проезжавший рядом в момент одной из атак мужчина получил баротравму и минно-взрывную травму. Пострадавший самостоятельно обратился в Белгородскую ЦРБ, где ему оказана помощь. Для дальнейшего обследования бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа ранен боец подразделения "Орлан". По словам губернатора, в больнице ему диагностировали минно-взрывную травму, осколочное ранение шеи и касательное ранение ноги. Медики оказали пострадавшему всю необходимую помощь, лечение продолжит амбулаторно, уточнил Гладков.
"В Белгородском районе в селе Стрелецкое от ударов дронов в одном частном доме повреждены забор и стена, во втором — выбиты окна. Ещё в одном доме загорелась кровля — пожарными расчётами возгорание на площади 200 кв. м ликвидировано. Также осколками посечён один легковой автомобиль. В посёлке Политотдельский повреждён легковой автомобиль, в селе Никольское — частный дом, в селе Бессоновка — "Камаз". Кроме того, в посёлке Майский, сёлах Стрелецкое, Весёлая Лопань и Головино от падения обломков сбитых беспилотников загорелась трава — очаги были оперативно ликвидированы", - отметил глава области.
Кроме того, как подчеркнул губернатор, в результате атак дронов в городе Шебекино повреждено коммерческое предприятие, огнём уничтожен "Камаз", в селе Муром Шебекинского округа сгорел один и повреждены два частных дома. В посёлке Красная Яруга Краснояружского района от удара беспилотника повреждено остекление коммерческого объекта.
Гладков рассказал об обстановке в Белгородской области
Вчера, 07:33
Гладков рассказал об обстановке в Белгородской области
Вчера, 07:33
 
