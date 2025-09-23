https://ria.ru/20250923/vsu-2043692160.html
Наемники ВСУ разорили храм в Купянске
23.09.2025
Наемники ВСУ разорили храм в Купянске
Наемники ВСУ на фоне отступления в Харьковской области разорили церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Купянске
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Наемники ВСУ на фоне отступления в Харьковской области разорили церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Купянске, сообщила РИА Новости уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в области Виктория Колесник-Лавинская. Она отметила, что грабеж в храме показывает, какое будущее ждет те территории, где власти используют подобные военные формирования. "Этот храм Покрова Пресвятой Богородицы в Купянске – не просто здание, это слепок русской истории со всеми её этапами развития. И вот приходят "легионеры" – наёмники, продукт глобализированного мира, для которого локальная история, святыни, память – ничто. Пустое место. Для них это просто очередной объект для разграбления. Данный инцидент происходит также на фоне отступления ВСУ", - сообщила Колесник-Лавинская. Ранее представители российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что ВСУ несут огромные потери на харьковском направлении.
Наемники ВСУ разорили храм в Купянске
