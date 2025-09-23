https://ria.ru/20250923/vsu-2043692160.html

Наемники ВСУ разорили храм в Купянске

Наемники ВСУ разорили храм в Купянске - РИА Новости, 23.09.2025

Наемники ВСУ разорили храм в Купянске

Наемники ВСУ на фоне отступления в Харьковской области разорили церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Купянске, сообщила РИА Новости уполномоченный... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T10:58:00+03:00

2025-09-23T10:58:00+03:00

2025-09-23T10:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

виктория колесник-лавинская

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976708513_0:305:3077:2036_1920x0_80_0_0_baafaf3107a47e0f6260f1544627be74.jpg

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Наемники ВСУ на фоне отступления в Харьковской области разорили церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Купянске, сообщила РИА Новости уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в области Виктория Колесник-Лавинская. Она отметила, что грабеж в храме показывает, какое будущее ждет те территории, где власти используют подобные военные формирования. "Этот храм Покрова Пресвятой Богородицы в Купянске – не просто здание, это слепок русской истории со всеми её этапами развития. И вот приходят "легионеры" – наёмники, продукт глобализированного мира, для которого локальная история, святыни, память – ничто. Пустое место. Для них это просто очередной объект для разграбления. Данный инцидент происходит также на фоне отступления ВСУ", - сообщила Колесник-Лавинская. Ранее представители российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что ВСУ несут огромные потери на харьковском направлении.

https://ria.ru/20250923/rossiya-2043678168.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, виктория колесник-лавинская, вооруженные силы украины