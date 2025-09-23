Рейтинг@Mail.ru
Наемники ВСУ разорили храм в Купянске
Специальная военная операция на Украине
 
10:58 23.09.2025
Наемники ВСУ разорили храм в Купянске
специальная военная операция на украине
харьковская область
виктория колесник-лавинская
вооруженные силы украины
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Наемники ВСУ на фоне отступления в Харьковской области разорили церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Купянске, сообщила РИА Новости уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в области Виктория Колесник-Лавинская. Она отметила, что грабеж в храме показывает, какое будущее ждет те территории, где власти используют подобные военные формирования. "Этот храм Покрова Пресвятой Богородицы в Купянске – не просто здание, это слепок русской истории со всеми её этапами развития. И вот приходят "легионеры" – наёмники, продукт глобализированного мира, для которого локальная история, святыни, память – ничто. Пустое место. Для них это просто очередной объект для разграбления. Данный инцидент происходит также на фоне отступления ВСУ", - сообщила Колесник-Лавинская. Ранее представители российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что ВСУ несут огромные потери на харьковском направлении.
харьковская область, виктория колесник-лавинская, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виктория Колесник-Лавинская, Вооруженные силы Украины
Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виктория Колесник-Лавинская, Вооруженные силы Украины
 
 
