При ударе ВСУ в Херсонской области пострадали три человека

ГЕНИЧЕСК, 23 сен - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в результате удара украинского БПЛА по административному зданию в Каланчаке Херсонской области, всего за сутки боевики киевского режима нанесли 119 ударов с применением БПЛА и ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "Трое мужчин пострадали в результате удара БПЛА ВСУ по административному зданию в Каланчаке. В течение светлого времени суток, боевики киевского режима нанесли 86 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 17 обстрелов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. 16 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки, по левобережью Херсонщины, ВСУ было нанесено 119 ударов", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 13 населенных пунктов: Алешки, Днепряны, Каховка, Голая Пристань, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Обрывка, Сергеевка.

