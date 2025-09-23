Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, как командир ВСУ наказывал солдат - РИА Новости, 23.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
09:09 23.09.2025
Пленный рассказал, как командир ВСУ наказывал солдат
Украинский пленный, воевавший в составе бригады осужденных, рассказал, как командир привязывал военнослужащих ВСУ к дереву и жестоко избивал палками, сообщает... РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украинский пленный, воевавший в составе бригады осужденных, рассказал, как командир привязывал военнослужащих ВСУ к дереву и жестоко избивал палками, сообщает Минобороны России. "Восьмого августа нас привезли, а 24 или 26 октября я ушел в СЗЧ (самовольное оставление части - ред.). У нас был командир - капитан, позывной "Бабай". Я расскажу про него такое, что он ловил СЗЧшников, привязывал их к дереву и бил до такой степени палками, что человек под себя ходил, обделывался, не мог встать. Так он отбивал людей", - заявил пленный.
Пленный рассказал, как командир ВСУ наказывал солдат

Пленный рассказал, как командир ВСУ привязывал солдат к дереву и избивал палками

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украинский пленный, воевавший в составе бригады осужденных, рассказал, как командир привязывал военнослужащих ВСУ к дереву и жестоко избивал палками, сообщает Минобороны России.
"Восьмого августа нас привезли, а 24 или 26 октября я ушел в СЗЧ (самовольное оставление части - ред.). У нас был командир - капитан, позывной "Бабай". Я расскажу про него такое, что он ловил СЗЧшников, привязывал их к дереву и бил до такой степени палками, что человек под себя ходил, обделывался, не мог встать. Так он отбивал людей", - заявил пленный.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Пленный ВСУ рассказал, почему пошел воевать с Россией
11 июня, 10:23
 
