ВС России поразили пункт дислокации ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 23.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 23.09.2025
ВС России поразили пункт дислокации ВСУ в Константиновке
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. В Константиновке в ДНР операторами БПЛА "Южной" группировки войск выявлены и уничтожены командный пункт 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и пункт временной дислокации 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" ВСУ, сообщили в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки обнаружены командный пункт 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и пункт временной дислокации 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенные в жилой застройке н.п. Константиновка… Координаты целей были переданы расчётам реактивных систем залпового огня большой дальности РСЗО "Торнадо‑С". В результате огневого поражения объекты противника уничтожены вместе с оборудованием и личным составом", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что постоянная работа операторов БПЛА "Южной" группировки по выявлению инфраструктуры управления ВСУ создаёт благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений и нанесения ущерба передовым позициям противника.
ВС России поразили пункт дислокации ВСУ в Константиновке

Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. В Константиновке в ДНР операторами БПЛА "Южной" группировки войск выявлены и уничтожены командный пункт 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и пункт временной дислокации 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"В ходе воздушной разведки обнаружены командный пункт 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и пункт временной дислокации 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенные в жилой застройке н.п. Константиновка… Координаты целей были переданы расчётам реактивных систем залпового огня большой дальности РСЗО "Торнадо‑С". В результате огневого поражения объекты противника уничтожены вместе с оборудованием и личным составом", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что постоянная работа операторов БПЛА "Южной" группировки по выявлению инфраструктуры управления ВСУ создаёт благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений и нанесения ущерба передовым позициям противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
