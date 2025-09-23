https://ria.ru/20250923/vsu-2043668430.html

ВС России поразили пункт дислокации ВСУ в Константиновке

ВС России поразили пункт дислокации ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 23.09.2025

ВС России поразили пункт дислокации ВСУ в Константиновке

В Константиновке в ДНР операторами БПЛА "Южной" группировки войск выявлены и уничтожены командный пункт 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и...

ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. В Константиновке в ДНР операторами БПЛА "Южной" группировки войск выявлены и уничтожены командный пункт 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и пункт временной дислокации 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" ВСУ, сообщили в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки обнаружены командный пункт 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и пункт временной дислокации 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенные в жилой застройке н.п. Константиновка… Координаты целей были переданы расчётам реактивных систем залпового огня большой дальности РСЗО "Торнадо‑С". В результате огневого поражения объекты противника уничтожены вместе с оборудованием и личным составом", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что постоянная работа операторов БПЛА "Южной" группировки по выявлению инфраструктуры управления ВСУ создаёт благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений и нанесения ущерба передовым позициям противника.

