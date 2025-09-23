https://ria.ru/20250923/vsu-2043665282.html

ВС России нанесли удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ в Сумской области

ВС России нанесли удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 23.09.2025

ВС России нанесли удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ в Сумской области

ВС РФ нанесли удар дронами "Герань-2" по инфраструктуре аэродрома ВСУ в районе Конотопа в Сумской области, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ. РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ВС РФ нанесли удар дронами "Герань-2" по инфраструктуре аэродрома ВСУ в районе Конотопа в Сумской области, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.Из видео следует, что дроны "Герань-2" ударили по пункту управления БПЛА ВСУ и по складу боеприпасов на территории украинского аэродрома.

