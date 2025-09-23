Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ в Сумской области
Специальная военная операция на Украине
 
08:40 23.09.2025 (обновлено: 08:59 23.09.2025)
ВС России нанесли удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 23.09.2025
ВС России нанесли удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ в Сумской области
ВС РФ нанесли удар дронами "Герань-2" по инфраструктуре аэродрома ВСУ в районе Конотопа в Сумской области, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ. РИА Новости, 23.09.2025
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
конотоп
россия
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ВС РФ нанесли удар дронами "Герань-2" по инфраструктуре аэродрома ВСУ в районе Конотопа в Сумской области, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.Из видео следует, что дроны "Герань-2" ударили по пункту управления БПЛА ВСУ и по складу боеприпасов на территории украинского аэродрома.
сумская область
конотоп
россия
Кадры ударов дронами "Герань-2" по инфраструктуре аэродрома ВСУ в Сумской области
Российские войска ударили дронами "Герань-2" по инфраструктуре аэродрома ВСУ в районе Конотопа в Сумской области, сообщили в Минобороны и показали видео
сумская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, конотоп, россия
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Конотоп, Россия
ВС России нанесли удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ в Сумской области

ВС России ударили дронами по инфраструктуре аэродрома ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ВС РФ нанесли удар дронами "Герань-2" по инфраструктуре аэродрома ВСУ в районе Конотопа в Сумской области, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.
Из видео следует, что дроны "Герань-2" ударили по пункту управления БПЛА ВСУ и по складу боеприпасов на территории украинского аэродрома.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
