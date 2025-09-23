https://ria.ru/20250923/vsu-2043656606.html

Источник: штурмовики ВСУ понесли большие потери на Сумском направлении

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Штурмовики 71-й отдельной егерской бригады и 225-го отдельного штурмового полка ВСУ понесли большие потери в районе Алексеевки на сумском направлении в результате неудавшихся контратак, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник провел три контратаки в районе Алексеевки штурмовыми группами 71-й отдельной егерской бригады и 225-го отдельного штурмового полка, усиленными личным составом смежных механизированных бригад и территориальной обороной. Успеха не имели, с большими потерями отошли на исходные позиции", - сказал собеседник агентства.

