В 125-й бригаде ВСУ зреет бунт, сообщили в силовых структурах

В 125-й бригаде ВСУ зреет бунт, сообщили в силовых структурах - РИА Новости, 23.09.2025

В 125-й бригаде ВСУ зреет бунт, сообщили в силовых структурах

Военнослужащие ремонтного батальона 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, которая воюет на сумском направлении, хотят массово дезертировать...

вооруженные силы украины

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Военнослужащие ремонтного батальона 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, которая воюет на сумском направлении, хотят массово дезертировать из-за решения командования перевести их в штурмовики, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде назревает бунт. Военнослужащие ремонтного батальона бригады намерены массово пойти в самовольное оставление части из-за решения командования перевести их в штурмовые подразделения", - сказал собеседник агентства.

вооруженные силы украины