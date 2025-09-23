Рейтинг@Mail.ru
В 125-й бригаде ВСУ зреет бунт, сообщили в силовых структурах - РИА Новости, 23.09.2025
06:37 23.09.2025
В 125-й бригаде ВСУ зреет бунт, сообщили в силовых структурах
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Военнослужащие ремонтного батальона 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, которая воюет на сумском направлении, хотят массово дезертировать из-за решения командования перевести их в штурмовики, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде назревает бунт. Военнослужащие ремонтного батальона бригады намерены массово пойти в самовольное оставление части из-за решения командования перевести их в штурмовые подразделения", - сказал собеседник агентства.
Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Военнослужащие ремонтного батальона 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, которая воюет на сумском направлении, хотят массово дезертировать из-за решения командования перевести их в штурмовики, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде назревает бунт. Военнослужащие ремонтного батальона бригады намерены массово пойти в самовольное оставление части из-за решения командования перевести их в штурмовые подразделения", - сказал собеседник агентства.
