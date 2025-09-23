https://ria.ru/20250923/vsu-2043656294.html
В 125-й бригаде ВСУ зреет бунт, сообщили в силовых структурах
В 125-й бригаде ВСУ зреет бунт, сообщили в силовых структурах - РИА Новости, 23.09.2025
В 125-й бригаде ВСУ зреет бунт, сообщили в силовых структурах
Военнослужащие ремонтного батальона 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, которая воюет на сумском направлении, хотят массово дезертировать... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T06:37:00+03:00
2025-09-23T06:37:00+03:00
2025-09-23T06:37:00+03:00
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1920x0_80_0_0_7d27fc079be5cc838c5299705e55215b.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Военнослужащие ремонтного батальона 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, которая воюет на сумском направлении, хотят массово дезертировать из-за решения командования перевести их в штурмовики, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде назревает бунт. Военнослужащие ремонтного батальона бригады намерены массово пойти в самовольное оставление части из-за решения командования перевести их в штурмовые подразделения", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250203/vsu-1997194808.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:454:1210:1362_1920x0_80_0_0_077643dd1d4ef3f41c50aed110c55d01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины
В 125-й бригаде ВСУ зреет бунт, сообщили в силовых структурах
В 125-й бригаде ВСУ зреет бунт из-за перевода солдат из рембата в штурмовики