https://ria.ru/20250923/vsu-2043646101.html

Руководителя украинского издания мобилизовали в ВСУ

Руководителя украинского издания мобилизовали в ВСУ - РИА Новости, 23.09.2025

Руководителя украинского издания мобилизовали в ВСУ

Винницкий военкомат мобилизовал в ряды ВСУ руководителя украинского издания Bihus.info Даниса Бигуса, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T02:21:00+03:00

2025-09-23T02:21:00+03:00

2025-09-23T02:21:00+03:00

в мире

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_0:316:3000:2004_1920x0_80_0_0_354b5e1eb09f34b9477345a6f59c63bd.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Винницкий военкомат мобилизовал в ряды ВСУ руководителя украинского издания Bihus.info Даниса Бигуса, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Руководителя проекта Bihus.Info (которое занимается журналистскими расследованиями - ред.) Дениса Бигуса мобилизовали", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Зеркало недели". По словам Бигуса, которые приводит издание, Винницкий военкомат сделал ему предложение, от которого было "трудно отказаться". Журналист отметил, что проект Bihus.Info продолжит работать без его участия. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250919/ukraina-2042971488.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины