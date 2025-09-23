Рейтинг@Mail.ru
Руководителя украинского издания мобилизовали в ВСУ - РИА Новости, 23.09.2025
02:21 23.09.2025
Руководителя украинского издания мобилизовали в ВСУ
Руководителя украинского издания мобилизовали в ВСУ - РИА Новости, 23.09.2025
Руководителя украинского издания мобилизовали в ВСУ
Винницкий военкомат мобилизовал в ряды ВСУ руководителя украинского издания Bihus.info Даниса Бигуса, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Винницкий военкомат мобилизовал в ряды ВСУ руководителя украинского издания Bihus.info Даниса Бигуса, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Руководителя проекта Bihus.Info (которое занимается журналистскими расследованиями - ред.) Дениса Бигуса мобилизовали", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Зеркало недели". По словам Бигуса, которые приводит издание, Винницкий военкомат сделал ему предложение, от которого было "трудно отказаться". Журналист отметил, что проект Bihus.Info продолжит работать без его участия. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Руководителя украинского издания мобилизовали в ВСУ

Руководителя украинского издания Bihus.info мобилизовали в ВСУ

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Винницкий военкомат мобилизовал в ряды ВСУ руководителя украинского издания Bihus.info Даниса Бигуса, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
"Руководителя проекта Bihus.Info (которое занимается журналистскими расследованиями - ред.) Дениса Бигуса мобилизовали", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Зеркало недели".
По словам Бигуса, которые приводит издание, Винницкий военкомат сделал ему предложение, от которого было "трудно отказаться". Журналист отметил, что проект Bihus.Info продолжит работать без его участия.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
