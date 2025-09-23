https://ria.ru/20250923/vsu--2043712709.html

ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ за сутки потеряли более 180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Соляники, Андреевка, Павловка, Алексеевка и Варачино Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Бочково Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, шесть автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.

