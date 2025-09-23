https://ria.ru/20250923/vsu--2043712709.html
ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 23.09.2025
ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T12:22:00+03:00
2025-09-23T12:22:00+03:00
2025-09-23T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
алексеевка
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007992283_0:92:3113:1843_1920x0_80_0_0_74e3743b6341684005462d44399f7a3a.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Соляники, Андреевка, Павловка, Алексеевка и Варачино Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Бочково Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, шесть автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
алексеевка
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007992283_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0c24faa111012e71ab8fa6d8fa87a5b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, россия, алексеевка, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Алексеевка, Сумская область
ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий группировки "Север" за сутки