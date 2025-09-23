https://ria.ru/20250923/vsu--2043693279.html

При ударах ВСУ в Белгородской области пострадали семь человек

При ударах ВСУ в Белгородской области пострадали семь человек - РИА Новости, 23.09.2025

При ударах ВСУ в Белгородской области пострадали семь человек

Семь мирных жителей пострадали в Белгородской области в результате ударов беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T11:06:00+03:00

2025-09-23T11:06:00+03:00

2025-09-23T14:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украинский демократический альянс за реформы (удар)

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

белгород

белгородский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043694950_0:172:960:712_1920x0_80_0_0_fddd7c4f4dc59e0c488f3cd2af6d530b.jpg

БЕЛГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Семь мирных жителей пострадали в Белгородской области в результате ударов беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Семь мирных жителей пострадали в результате очередных террористических ударов беспилотников ВСУ. В Белгороде ранены четверо жителей, трое из которых пострадали при детонации беспилотника рядом с многоквартирным домом. У женщины осколочное ранение ноги, у одного мужчины осколочное ранение правого предплечья, у второго — непроникающие ранения грудной клетки. Бригады скорой доставляют их в городскую больницу №2 г. Белгорода. Ещё одному мужчине с касательным ранением плеча оказана помощь, от госпитализации он отказался", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в селе Стрелецкое Белгородского района в результате детонации беспилотника возле коммерческого объекта получили различные ранения трое мирных жителей, в том числе 13-летняя девочка. По данным главы области, у нее слепое осколочное ранение головы, медики доставляют ее в детскую областную клиническую больницу. Двух женщин с осколочными ранениями ног транспортируют в городскую больницу №2 г. Белгорода."В городе в шести квартирах трёх МКД выбиты окна. В одном из МКД повреждена кровля. Также осколками посечены шесть автомобилей. Кроме того, пожарными расчётами потушено возгорание на кровле одного из объектов. В селе Стрелецкое повреждены два коммерческих объекта и три легковых автомобиля. Информация о последствиях уточняется", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20250909/zelenskiy-2040679671.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгород

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, белгород, белгородский район