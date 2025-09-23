При ударах ВСУ в Белгородской области пострадали семь человек

https://ria.ru/20250923/vsu--2043693279.html
Семь мирных жителей пострадали в Белгородской области в результате ударов беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T11:06:00+03:00
2025-09-23T11:06:00+03:00
2025-09-23T14:19:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043694950_0:172:960:712_1920x0_80_0_0_fddd7c4f4dc59e0c488f3cd2af6d530b.jpg
БЕЛГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Семь мирных жителей пострадали в Белгородской области в результате ударов беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Семь мирных жителей пострадали в результате очередных террористических ударов беспилотников ВСУ. В Белгороде ранены четверо жителей, трое из которых пострадали при детонации беспилотника рядом с многоквартирным домом. У женщины осколочное ранение ноги, у одного мужчины осколочное ранение правого предплечья, у второго — непроникающие ранения грудной клетки. Бригады скорой доставляют их в городскую больницу №2 г. Белгорода. Ещё одному мужчине с касательным ранением плеча оказана помощь, от госпитализации он отказался", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в селе Стрелецкое Белгородского района в результате детонации беспилотника возле коммерческого объекта получили различные ранения трое мирных жителей, в том числе 13-летняя девочка. По данным главы области, у нее слепое осколочное ранение головы, медики доставляют ее в детскую областную клиническую больницу. Двух женщин с осколочными ранениями ног транспортируют в городскую больницу №2 г. Белгорода."В городе в шести квартирах трёх МКД выбиты окна. В одном из МКД повреждена кровля. Также осколками посечены шесть автомобилей. Кроме того, пожарными расчётами потушено возгорание на кровле одного из объектов. В селе Стрелецкое повреждены два коммерческих объекта и три легковых автомобиля. Информация о последствиях уточняется", - подчеркнул губернатор.
