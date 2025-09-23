Рейтинг@Mail.ru
При ударах ВСУ в Белгородской области пострадали семь человек - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:06 23.09.2025 (обновлено: 14:19 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/vsu--2043693279.html
При ударах ВСУ в Белгородской области пострадали семь человек
При ударах ВСУ в Белгородской области пострадали семь человек - РИА Новости, 23.09.2025
При ударах ВСУ в Белгородской области пострадали семь человек
Семь мирных жителей пострадали в Белгородской области в результате ударов беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T11:06:00+03:00
2025-09-23T14:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украинский демократический альянс за реформы (удар)
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
белгород
белгородский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043694950_0:172:960:712_1920x0_80_0_0_fddd7c4f4dc59e0c488f3cd2af6d530b.jpg
БЕЛГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Семь мирных жителей пострадали в Белгородской области в результате ударов беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Семь мирных жителей пострадали в результате очередных террористических ударов беспилотников ВСУ. В Белгороде ранены четверо жителей, трое из которых пострадали при детонации беспилотника рядом с многоквартирным домом. У женщины осколочное ранение ноги, у одного мужчины осколочное ранение правого предплечья, у второго — непроникающие ранения грудной клетки. Бригады скорой доставляют их в городскую больницу №2 г. Белгорода. Ещё одному мужчине с касательным ранением плеча оказана помощь, от госпитализации он отказался", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в селе Стрелецкое Белгородского района в результате детонации беспилотника возле коммерческого объекта получили различные ранения трое мирных жителей, в том числе 13-летняя девочка. По данным главы области, у нее слепое осколочное ранение головы, медики доставляют ее в детскую областную клиническую больницу. Двух женщин с осколочными ранениями ног транспортируют в городскую больницу №2 г. Белгорода."В городе в шести квартирах трёх МКД выбиты окна. В одном из МКД повреждена кровля. Также осколками посечены шесть автомобилей. Кроме того, пожарными расчётами потушено возгорание на кровле одного из объектов. В селе Стрелецкое повреждены два коммерческих объекта и три легковых автомобиля. Информация о последствиях уточняется", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20250909/zelenskiy-2040679671.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгород
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043694950_0:82:960:802_1920x0_80_0_0_3eca857ea984537710a3de2f18f4948a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, белгород, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгород, Белгородский район
При ударах ВСУ в Белгородской области пострадали семь человек

При ударах дронов ВСУ в Белгородской области пострадали семь человек

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Семь мирных жителей пострадали в Белгородской области в результате ударов беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Семь мирных жителей пострадали в результате очередных террористических ударов беспилотников ВСУ. В Белгороде ранены четверо жителей, трое из которых пострадали при детонации беспилотника рядом с многоквартирным домом. У женщины осколочное ранение ноги, у одного мужчины осколочное ранение правого предплечья, у второго — непроникающие ранения грудной клетки. Бригады скорой доставляют их в городскую больницу №2 г. Белгорода. Ещё одному мужчине с касательным ранением плеча оказана помощь, от госпитализации он отказался", - написал Гладков в Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Зеленский сделал откровенное заявление о ВСУ
9 сентября, 14:33
Он добавил, что в селе Стрелецкое Белгородского района в результате детонации беспилотника возле коммерческого объекта получили различные ранения трое мирных жителей, в том числе 13-летняя девочка. По данным главы области, у нее слепое осколочное ранение головы, медики доставляют ее в детскую областную клиническую больницу. Двух женщин с осколочными ранениями ног транспортируют в городскую больницу №2 г. Белгорода.
"В городе в шести квартирах трёх МКД выбиты окна. В одном из МКД повреждена кровля. Также осколками посечены шесть автомобилей. Кроме того, пожарными расчётами потушено возгорание на кровле одного из объектов. В селе Стрелецкое повреждены два коммерческих объекта и три легковых автомобиля. Информация о последствиях уточняется", - подчеркнул губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Белгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковБелгородБелгородский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала