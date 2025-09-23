https://ria.ru/20250923/vsu--2043685643.html

Гладков рассказал об атаках ВСУ в Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области более 230 беспилотниками, 21 человек обратился за медицинской помощью,...

БЕЛГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области более 230 беспилотниками, 21 человек обратился за медицинской помощью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 63 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 17 снарядов и зафиксированы атаки 234 беспилотниками, из них 140 были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в 16 многоквартирных домах, 19 частных домовладениях, предприятии, 9 коммерческих и двух социальных объектах, двух административных зданиях, Соборе Смоленской иконы Божией Матери и 74 транспортных средствах. "Город Белгород атакован 80 беспилотниками, 64 из которых сбиты. За прошедший день ранены 9 мирных жителей… В Валуйском муниципальном округе… совершены атаки 29 беспилотников, 21 из которых подавлен и сбит. В селе Казинка в результате атаки FPV-дрона ранены трое мужчин", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе 20 населенных пунктов атакованы 33 беспилотниками, ранены двое мирных жителей, кроме того, в больницу еще обратились мужчина и женщина. В Грайворонском округе выпущено 4 боеприпаса и совершены атаки 18 дронами, в больницу обратился один человек. По данным главы области, Борисовский, Волоконовский и Прохоровский районы атакованы 8 дронами, над Губкинским округом и Корочанским районом системой ПВО сбиты 6 беспилотников самолётного типа. В Краснояружском районе выпущено 13 боеприпасов и совершены атаки 22 беспилотников, Ракитянский район атакован 3 беспилотниками, госпитализирована женщина, получившая баротравму 21 сентября, уточнил губернатор. "В Шебекинском муниципальном округе … нанесены удары 35 беспилотников, из которых 28 сбиты и подавлены. В городе Шебекино от ударов беспилотников по коммерческому предприятию ранен мужчина. Ещё один мужчина пострадал в селе Новая Таволжанка. Оба пострадавших госпитализированы в областную клиническую больницу. Также вчера в городской больнице №2 г. Белгорода медиками оказана помощь мужчине, который был ранен 21 сентября в селе Муром", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

