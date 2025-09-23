https://ria.ru/20250923/vsu--2043684150.html
При атаке ВСУ в Белгородской области получил повреждения детский сад
При атаке ВСУ в Белгородской области получил повреждения детский сад - РИА Новости, 23.09.2025
При атаке ВСУ в Белгородской области получил повреждения детский сад
Детский сад получил повреждения в результате атаки ударного беспилотника ВСУ в Белгородской области, рассказали РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Детский сад получил повреждения в результате атаки ударного беспилотника ВСУ в Белгородской области, рассказали РИА Новости в экстренных службах. "В результате атаки ударного дрона ВСУ в Белгородской области повреждено здание детского сада", - сказал собеседник агентства. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, регион за минувшие сутки атаковали около 150 украинских БПЛА, 80 из них - Белгород, где в понедельник было повреждено остекление в 29 квартирах 14 домов, два частных дома и 38 автомобилей. В 2 коммерческих объектах и 2 социальных объектах осыпались стекла, также повреждены административное здание, Собор Смоленской иконы Божией Матери и здание городской администрации, сообщал губернатор. Накануне Гладков предложил использовать старые учебники для укрепления оконных конструкций в школах и детских садах для повышения безопасности, подчеркнув, что это позволит создать защитные зоны без дополнительных финансовых затрат.
