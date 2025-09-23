https://ria.ru/20250923/vsu--2043684150.html

При атаке ВСУ в Белгородской области получил повреждения детский сад

При атаке ВСУ в Белгородской области получил повреждения детский сад - РИА Новости, 23.09.2025

При атаке ВСУ в Белгородской области получил повреждения детский сад

Детский сад получил повреждения в результате атаки ударного беспилотника ВСУ в Белгородской области, рассказали РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T10:30:00+03:00

2025-09-23T10:30:00+03:00

2025-09-23T10:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Детский сад получил повреждения в результате атаки ударного беспилотника ВСУ в Белгородской области, рассказали РИА Новости в экстренных службах. "В результате атаки ударного дрона ВСУ в Белгородской области повреждено здание детского сада", - сказал собеседник агентства. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, регион за минувшие сутки атаковали около 150 украинских БПЛА, 80 из них - Белгород, где в понедельник было повреждено остекление в 29 квартирах 14 домов, два частных дома и 38 автомобилей. В 2 коммерческих объектах и 2 социальных объектах осыпались стекла, также повреждены административное здание, Собор Смоленской иконы Божией Матери и здание городской администрации, сообщал губернатор. Накануне Гладков предложил использовать старые учебники для укрепления оконных конструкций в школах и детских садах для повышения безопасности, подчеркнув, что это позволит создать защитные зоны без дополнительных финансовых затрат.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250909/zelenskiy-2040679671.html

белгородская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины