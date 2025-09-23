https://ria.ru/20250923/vsu--2043667036.html
ВСУ несут огромные потери на Харьковском направлении
ВСУ несут огромные потери на Харьковском направлении - РИА Новости, 23.09.2025
ВСУ несут огромные потери на Харьковском направлении
ВСУ несут большие потери на участке фронта Меловое-Хатнее в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. ВСУ несут большие потери на участке фронта Меловое-Хатнее в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник несет огромные потери под массированным огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем", — сказал собеседник агентства.По его словам, за прошедшую неделю в плен попали 13 украинских военнослужащих.Как заявил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов, армия ведет бои на Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области, почти полностью заблокировала Купянск и освободила около половины его территории.Этот город — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. После его освобождения российские войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
