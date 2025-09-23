Рейтинг@Mail.ru
ВСУ несут огромные потери на Харьковском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:55 23.09.2025 (обновлено: 09:25 23.09.2025)
ВСУ несут огромные потери на Харьковском направлении
ВСУ несут большие потери на участке фронта Меловое-Хатнее в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. ВСУ несут большие потери на участке фронта Меловое-Хатнее в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник несет огромные потери под массированным огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем", — сказал собеседник агентства.По его словам, за прошедшую неделю в плен попали 13 украинских военнослужащих.Как заявил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов, армия ведет бои на Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области, почти полностью заблокировала Купянск и освободила около половины его территории.Этот город — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. После его освобождения российские войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
ВСУ несут огромные потери на участке фронта Меловое-Хатнее в Харьковской области

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. ВСУ несут большие потери на участке фронта Меловое-Хатнее в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник несет огромные потери под массированным огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем", — сказал собеседник агентства.
Села Меловое и Хатнее расположены севернее Купянска, рядом с границей Белгородской и Харьковской областей.

По его словам, за прошедшую неделю в плен попали 13 украинских военнослужащих.
Как заявил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов, армия ведет бои на Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области, почти полностью заблокировала Купянск и освободила около половины его территории.
Этот город — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. После его освобождения российские войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
