ВСУ несут огромные потери на Харьковском направлении

ВСУ несут огромные потери на Харьковском направлении - РИА Новости, 23.09.2025

ВСУ несут огромные потери на Харьковском направлении

ВСУ несут большие потери на участке фронта Меловое-Хатнее в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T08:55:00+03:00

2025-09-23T08:55:00+03:00

2025-09-23T09:25:00+03:00

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. ВСУ несут большие потери на участке фронта Меловое-Хатнее в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник несет огромные потери под массированным огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем", — сказал собеседник агентства.По его словам, за прошедшую неделю в плен попали 13 украинских военнослужащих.Как заявил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов, армия ведет бои на Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области, почти полностью заблокировала Купянск и освободила около половины его территории.Этот город — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. После его освобождения российские войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.

2025

Новости

