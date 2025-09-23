https://ria.ru/20250923/vstrecha-2043784876.html
Представитель Госдепа не ответила на вопрос о встречи Рубио и Лаврова
ООН, 23 сен – РИА Новости. Бывший пресс-секретарь госдепа, номинированная на пост заместителя постпреда США при ООН, Тэмми Брюс не ответила РИА Новости на вопрос о перспективах встречи на полях Генассамблеи госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Брюс на входе в штаб-квартиру ООН не ответила на заданный несколько раз вопрос. Неделя высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке стартует во вторник. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил РИА Новости, что встреча главы российского внешнеполитического ведомства и госсекретаря США на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке планируется, "повестка большая".
