https://ria.ru/20250923/vstrecha-2043784876.html

Представитель Госдепа не ответила на вопрос о встречи Рубио и Лаврова

Представитель Госдепа не ответила на вопрос о встречи Рубио и Лаврова - РИА Новости, 23.09.2025

Представитель Госдепа не ответила на вопрос о встречи Рубио и Лаврова

Бывший пресс-секретарь госдепа, номинированная на пост заместителя постпреда США при ООН, Тэмми Брюс не ответила РИА Новости на вопрос о перспективах встречи на РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T16:26:00+03:00

2025-09-23T16:26:00+03:00

2025-09-23T16:29:00+03:00

в мире

сша

россия

нью-йорк (город)

марко рубио

сергей лавров

сергей вершинин

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000047445_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_61d0b1cc372e5136aebe1f9f45a78208.jpg

ООН, 23 сен – РИА Новости. Бывший пресс-секретарь госдепа, номинированная на пост заместителя постпреда США при ООН, Тэмми Брюс не ответила РИА Новости на вопрос о перспективах встречи на полях Генассамблеи госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Брюс на входе в штаб-квартиру ООН не ответила на заданный несколько раз вопрос. Неделя высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке стартует во вторник. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил РИА Новости, что встреча главы российского внешнеполитического ведомства и госсекретаря США на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке планируется, "повестка большая".

https://ria.ru/20250922/zakharova-2043522073.html

сша

россия

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, нью-йорк (город), марко рубио, сергей лавров, сергей вершинин, оон, генеральная ассамблея оон