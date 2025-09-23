Рейтинг@Mail.ru
Представитель Госдепа не ответила на вопрос о встречи Рубио и Лаврова - РИА Новости, 23.09.2025
16:26 23.09.2025 (обновлено: 16:29 23.09.2025)
Представитель Госдепа не ответила на вопрос о встречи Рубио и Лаврова
в мире
сша
россия
нью-йорк (город)
марко рубио
сергей лавров
сергей вершинин
оон
ООН, 23 сен – РИА Новости. Бывший пресс-секретарь госдепа, номинированная на пост заместителя постпреда США при ООН, Тэмми Брюс не ответила РИА Новости на вопрос о перспективах встречи на полях Генассамблеи госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Брюс на входе в штаб-квартиру ООН не ответила на заданный несколько раз вопрос. Неделя высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке стартует во вторник. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил РИА Новости, что встреча главы российского внешнеполитического ведомства и госсекретаря США на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке планируется, "повестка большая".
в мире, сша, россия, нью-йорк (город), марко рубио, сергей лавров, сергей вершинин, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, США, Россия, Нью-Йорк (город), Марко Рубио, Сергей Лавров, Сергей Вершинин, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
ООН, 23 сен – РИА Новости. Бывший пресс-секретарь госдепа, номинированная на пост заместителя постпреда США при ООН, Тэмми Брюс не ответила РИА Новости на вопрос о перспективах встречи на полях Генассамблеи госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Брюс на входе в штаб-квартиру ООН не ответила на заданный несколько раз вопрос.
Неделя высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке стартует во вторник.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил РИА Новости, что встреча главы российского внешнеполитического ведомства и госсекретаря США на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке планируется, "повестка большая".
Захарова ответила на вопрос о возможности встречи Лаврова и Рубио на ГА ООН
