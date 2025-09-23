https://ria.ru/20250923/vs-2043651692.html
Минобороны показало уничтожение танка ВСУ в Запорожской области
Минобороны показало уничтожение танка ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 23.09.2025
Минобороны показало уничтожение танка ВСУ в Запорожской области
Минобороны РФ показало, как бойцы группировки войск "Восток" серией ударов FPV-дронов уничтожили замаскированный танк ВСУ в Запорожской области. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Минобороны РФ показало, как бойцы группировки войск "Восток" серией ударов FPV-дронов уничтожили замаскированный танк ВСУ в Запорожской области. На опубликованных кадрах видно, как один дрон со снарядом медленно пробирается через деревья и маскировочные сети, установленные вокруг танка, и попадает ему в башню. Затем то же самое проделывают еще три беспилотника. "Операторы FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожили танк противника в Запорожской области. Боевая машина находилась в глубине лесополосы и была тщательно замаскирована. Несмотря на принятые меры, цель была выявлена средствами воздушной разведки. После уточнения координат операторы дронов нанесли серию прицельных ударов. Последовательные попадания беспилотников вызвали детонацию боекомплекта и уничтожили танк", - рассказали в ведомстве.
