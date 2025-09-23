Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало уничтожение танка ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/vs-2043651692.html
Минобороны показало уничтожение танка ВСУ в Запорожской области
Минобороны показало уничтожение танка ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 23.09.2025
Минобороны показало уничтожение танка ВСУ в Запорожской области
Минобороны РФ показало, как бойцы группировки войск "Восток" серией ударов FPV-дронов уничтожили замаскированный танк ВСУ в Запорожской области. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T05:13:00+03:00
2025-09-23T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032530426_0:18:3071:1745_1920x0_80_0_0_bb3cba008a2afbcb3fcc7f79aa034206.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Минобороны РФ показало, как бойцы группировки войск "Восток" серией ударов FPV-дронов уничтожили замаскированный танк ВСУ в Запорожской области. На опубликованных кадрах видно, как один дрон со снарядом медленно пробирается через деревья и маскировочные сети, установленные вокруг танка, и попадает ему в башню. Затем то же самое проделывают еще три беспилотника. "Операторы FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожили танк противника в Запорожской области. Боевая машина находилась в глубине лесополосы и была тщательно замаскирована. Несмотря на принятые меры, цель была выявлена средствами воздушной разведки. После уточнения координат операторы дронов нанесли серию прицельных ударов. Последовательные попадания беспилотников вызвали детонацию боекомплекта и уничтожили танк", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032530426_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_89f35b2216094d29b277966a4b65f982.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны показало уничтожение танка ВСУ в Запорожской области

Минобороны показало удары ВС России дронами по танку ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей БобылевВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Минобороны РФ показало, как бойцы группировки войск "Восток" серией ударов FPV-дронов уничтожили замаскированный танк ВСУ в Запорожской области.
На опубликованных кадрах видно, как один дрон со снарядом медленно пробирается через деревья и маскировочные сети, установленные вокруг танка, и попадает ему в башню. Затем то же самое проделывают еще три беспилотника.
"Операторы FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожили танк противника в Запорожской области. Боевая машина находилась в глубине лесополосы и была тщательно замаскирована. Несмотря на принятые меры, цель была выявлена средствами воздушной разведки. После уточнения координат операторы дронов нанесли серию прицельных ударов. Последовательные попадания беспилотников вызвали детонацию боекомплекта и уничтожили танк", - рассказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала