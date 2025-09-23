Рейтинг@Mail.ru
23.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 23.09.2025
ВСУ продолжают враждебные действия, заявил Песков
ВСУ продолжают враждебные действия, заявил Песков
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Враждебные действия Украины продолжаются, ВС РФ принимают эффективные меры, чтобы купировать угрозы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В данном случае враждебные действия продолжаются. Вы видите, что наши военные принимают эффективные меры для купирования этих угроз", - сказал Песков журналистам.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Враждебные действия Украины продолжаются, ВС РФ принимают эффективные меры, чтобы купировать угрозы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В данном случае враждебные действия продолжаются. Вы видите, что наши военные принимают эффективные меры для купирования этих угроз", - сказал Песков журналистам.
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
ВС России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ
