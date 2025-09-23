https://ria.ru/20250923/voennye-2043726708.html

ВСУ продолжают враждебные действия, заявил Песков

ВСУ продолжают враждебные действия, заявил Песков - РИА Новости, 23.09.2025

ВСУ продолжают враждебные действия, заявил Песков

Враждебные действия Украины продолжаются, ВС РФ принимают эффективные меры, чтобы купировать угрозы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Враждебные действия Украины продолжаются, ВС РФ принимают эффективные меры, чтобы купировать угрозы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В данном случае враждебные действия продолжаются. Вы видите, что наши военные принимают эффективные меры для купирования этих угроз", - сказал Песков журналистам.

