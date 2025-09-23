https://ria.ru/20250923/voennye-2043710932.html

ВС России освободили Переездное в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Переездное в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.09.2025

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

северск

константиновка

вооруженные силы украины

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Переездное в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения Южной группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Переездное <...> и продолжают уничтожение противника, окруженного в районе населенного пункта Клебан-Бык", — заявили в ведомстве.Бойцы также нанесли поражение украинским формированиям в районе Северска, Федоровки, Иванополья, Константиновки, Николайполья, Майского.За сутки ВСУ потеряли на этом участке фронта:

2025

Новости

Кадры освобождения Переездного в ДНР Кадры освобождения Переездного в ДНР российскими войсками публикует Минобороны 🔹 Подписаться на РИА Новости 2025-09-23T12:19 true PT1M11S

донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, северск, константиновка, вооруженные силы украины