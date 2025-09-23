Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Переездное в ДНР - РИА Новости, 23.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 23.09.2025 (обновлено: 13:52 23.09.2025)
ВС России освободили Переездное в ДНР
ВС России освободили Переездное в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Переездное в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.09.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
северск
константиновка
вооруженные силы украины
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Переездное в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения Южной группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Переездное &lt;...&gt; и продолжают уничтожение противника, окруженного в районе населенного пункта Клебан-Бык", — заявили в ведомстве.Бойцы также нанесли поражение украинским формированиям в районе Северска, Федоровки, Иванополья, Константиновки, Николайполья, Майского.За сутки ВСУ потеряли на этом участке фронта:
Кадры освобождения Переездного в ДНР
Кадры освобождения Переездного в ДНР российскими войсками публикует Минобороны 🔹 Подписаться на РИА Новости
донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, северск, константиновка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Северск, Константиновка, Вооруженные силы Украины
ВС России освободили Переездное в ДНР

Российские военные освободили Переездное в ДНР

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Переездное в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Подразделения Южной группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Переездное <...> и продолжают уничтожение противника, окруженного в районе населенного пункта Клебан-Бык", — заявили в ведомстве.
Бойцы также нанесли поражение украинским формированиям в районе Северска, Федоровки, Иванополья, Константиновки, Николайполья, Майского.
За сутки ВСУ потеряли на этом участке фронта:
  • до 250 военных;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • 12 автомобилей;
  • четыре орудия полевой артиллерии;
  • станцию радиоэлектронной борьбы;
  • четыре склада боеприпасов и материальных средств.
Специальная военная операция на Украине
 
 
