ВС России освободили Переездное в ДНР
ВС России освободили Переездное в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Переездное в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T12:19:00+03:00
2025-09-23T12:19:00+03:00
2025-09-23T13:52:00+03:00
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Переездное в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения Южной группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Переездное <...> и продолжают уничтожение противника, окруженного в районе населенного пункта Клебан-Бык", — заявили в ведомстве.Бойцы также нанесли поражение украинским формированиям в районе Северска, Федоровки, Иванополья, Константиновки, Николайполья, Майского.За сутки ВСУ потеряли на этом участке фронта:
Кадры освобождения Переездного в ДНР
Кадры освобождения Переездного в ДНР российскими войсками публикует Минобороны 🔹 Подписаться на РИА Новости
ВС России освободили Переездное в ДНР
