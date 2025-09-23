https://ria.ru/20250923/voennye-2043692609.html
СВР: ЕС готов ввести войска в Молдавию для сохранения русофобской политики
СВР: ЕС готов ввести войска в Молдавию для сохранения русофобской политики - РИА Новости, 23.09.2025
СВР: ЕС готов ввести войска в Молдавию для сохранения русофобской политики
Евросоюз намерен ввести войска в Молдавию, чтобы удержать ее в русле своей русофобской политики, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T11:00:00+03:00
2025-09-23T11:00:00+03:00
2025-09-23T12:23:00+03:00
одесса
франция
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
молдавия
россия
румыния
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931389988_0:99:3289:1949_1920x0_80_0_0_666d68ada6ffc49059faa08eeec5c2c7.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Евросоюз намерен ввести войска в Молдавию, чтобы удержать ее в русле своей русофобской политики, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки."Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны. На данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ", — говорится в релизе.По данным разведки, в Одессу уже прибыла первая группа кадровых военных из Франции и Великобритании.В СВР отметили, что сценарий натовского десанта в Молдавию может быть применен после парламентских выборов, назначенных на 28 сентября. В разведке считают, что еврочиновники опасаются, что после грубых фальсификаций итогов голосования в Молдавии начнутся массовые протесты, и тогда по запросу президента Майи Санду войска европейских стран "должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии".Причем Брюссель не откажется от планов оккупировать Молдавию, даже если после выборов не потребуется внешнего вмешательства, предупреждает СВР. Тогда войска введут позже, а предлогом станут вооруженные провокации против Приднестровья и российских сил. Вероятный срок — выборы в Верховный совет ПМР 30 ноября.Отношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыли многие неугодные Кишиневу СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.
https://ria.ru/20250923/sandu-2043684822.html
https://ria.ru/20250923/tserkov-2043653040.html
https://ria.ru/20250921/dodon-2042999702.html
одесса
франция
молдавия
россия
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931389988_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_ce3376dddbf7c498c1a8a414076ae9cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, франция, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, молдавия, россия, румыния, в мире
Одесса, Франция, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, Молдавия, Россия, Румыния, В мире
СВР: ЕС готов ввести войска в Молдавию для сохранения русофобской политики
СВР сообщила о прибытии в Одессу кадровых военных из Франции и Великобритании