Евросоюз намерен ввести войска в Молдавию, чтобы удержать ее в русле своей русофобской политики, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.

2025-09-23T11:00:00+03:00

2025-09-23T11:00:00+03:00

2025-09-23T12:23:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931389988_0:99:3289:1949_1920x0_80_0_0_666d68ada6ffc49059faa08eeec5c2c7.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Евросоюз намерен ввести войска в Молдавию, чтобы удержать ее в русле своей русофобской политики, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки."Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны. На данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ", — говорится в релизе.По данным разведки, в Одессу уже прибыла первая группа кадровых военных из Франции и Великобритании.В СВР отметили, что сценарий натовского десанта в Молдавию может быть применен после парламентских выборов, назначенных на 28 сентября. В разведке считают, что еврочиновники опасаются, что после грубых фальсификаций итогов голосования в Молдавии начнутся массовые протесты, и тогда по запросу президента Майи Санду войска европейских стран "должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии".Причем Брюссель не откажется от планов оккупировать Молдавию, даже если после выборов не потребуется внешнего вмешательства, предупреждает СВР. Тогда войска введут позже, а предлогом станут вооруженные провокации против Приднестровья и российских сил. Вероятный срок — выборы в Верховный совет ПМР 30 ноября.Отношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыли многие неугодные Кишиневу СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.

2025

