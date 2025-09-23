Рейтинг@Mail.ru
ВСУ издеваются над населением Запорожской области, рассказал боец - РИА Новости, 23.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:30 23.09.2025
ВСУ издеваются над населением Запорожской области, рассказал боец
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украинские военнослужащие издеваются и избивают мирное население в подконтрольной им части Запорожской области, а также отбирают еду у гражданских, рассказал механик-водитель с позывным "Барабаш", участвовавший в освобождении Новоивановки в этом регионе. Об освобождении Новоивановки российское оборонное ведомство сообщило 19 сентября. "Неонацисты закрываются мирным населением, щитом. Эвакуацию запрашивали для мирного населения, медики прибывали на квадроциклах и помогали. Много было из них (мирных - ред.) покалеченных - ноги перебиты палками. Видно, что их били. Они издеваются над людьми, неонацисты, очень сильно. Жалко. На это всё смотришь - аж плакать хочется", - сказал "Барабаш" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. По его словам, военнослужащие ВСУ отбирают у мирного населения "всё, что находят", в том числе продукты питания и медикаменты.
в мире, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украинские военнослужащие издеваются и избивают мирное население в подконтрольной им части Запорожской области, а также отбирают еду у гражданских, рассказал механик-водитель с позывным "Барабаш", участвовавший в освобождении Новоивановки в этом регионе.
Об освобождении Новоивановки российское оборонное ведомство сообщило 19 сентября.
"Неонацисты закрываются мирным населением, щитом. Эвакуацию запрашивали для мирного населения, медики прибывали на квадроциклах и помогали. Много было из них (мирных - ред.) покалеченных - ноги перебиты палками. Видно, что их били. Они издеваются над людьми, неонацисты, очень сильно. Жалко. На это всё смотришь - аж плакать хочется", - сказал "Барабаш" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
По его словам, военнослужащие ВСУ отбирают у мирного населения "всё, что находят", в том числе продукты питания и медикаменты.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
