ВСУ издеваются над населением Запорожской области, рассказал боец

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украинские военнослужащие издеваются и избивают мирное население в подконтрольной им части Запорожской области, а также отбирают еду у гражданских, рассказал механик-водитель с позывным "Барабаш", участвовавший в освобождении Новоивановки в этом регионе. Об освобождении Новоивановки российское оборонное ведомство сообщило 19 сентября. "Неонацисты закрываются мирным населением, щитом. Эвакуацию запрашивали для мирного населения, медики прибывали на квадроциклах и помогали. Много было из них (мирных - ред.) покалеченных - ноги перебиты палками. Видно, что их били. Они издеваются над людьми, неонацисты, очень сильно. Жалко. На это всё смотришь - аж плакать хочется", - сказал "Барабаш" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. По его словам, военнослужащие ВСУ отбирают у мирного населения "всё, что находят", в том числе продукты питания и медикаменты.

запорожская область

