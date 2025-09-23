https://ria.ru/20250923/voennye-2043652695.html
ВСУ издеваются над населением Запорожской области, рассказал боец
ВСУ издеваются над населением Запорожской области, рассказал боец - РИА Новости, 23.09.2025
ВСУ издеваются над населением Запорожской области, рассказал боец
Украинские военнослужащие издеваются и избивают мирное население в подконтрольной им части Запорожской области, а также отбирают еду у гражданских, рассказал... РИА Новости, 23.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украинские военнослужащие издеваются и избивают мирное население в подконтрольной им части Запорожской области, а также отбирают еду у гражданских, рассказал механик-водитель с позывным "Барабаш", участвовавший в освобождении Новоивановки в этом регионе. Об освобождении Новоивановки российское оборонное ведомство сообщило 19 сентября. "Неонацисты закрываются мирным населением, щитом. Эвакуацию запрашивали для мирного населения, медики прибывали на квадроциклах и помогали. Много было из них (мирных - ред.) покалеченных - ноги перебиты палками. Видно, что их били. Они издеваются над людьми, неонацисты, очень сильно. Жалко. На это всё смотришь - аж плакать хочется", - сказал "Барабаш" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. По его словам, военнослужащие ВСУ отбирают у мирного населения "всё, что находят", в том числе продукты питания и медикаменты.
запорожская область
