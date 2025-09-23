Рейтинг@Mail.ru
ВС России за сутки уничтожили более 30 пунктов управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/voennye-2043651238.html
ВС России за сутки уничтожили более 30 пунктов управления БПЛА ВСУ
ВС России за сутки уничтожили более 30 пунктов управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 23.09.2025
ВС России за сутки уничтожили более 30 пунктов управления БПЛА ВСУ
Бойцы российской группировки "Запад" уничтожили за прошедшие сутки 39 пунктов управления беспилотниками украинских войск, сообщил начальник пресс-центра... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T05:07:00+03:00
2025-09-23T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937297502_922:302:3132:1545_1920x0_80_0_0_62c926a7b60e6a0f09bf3e773893a774.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Бойцы российской группировки "Запад" уничтожили за прошедшие сутки 39 пунктов управления беспилотниками украинских войск, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров. "Вскрыты и уничтожены 39 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Шаров в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. "Постами воздушного наблюдения, группами радиоэлектронной борьбы уничтожены и подавлены 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 39 тяжелых ударных гексакоптеров типа "Вампир", - добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937297502_644:0:3373:2047_1920x0_80_0_0_5235cb2d06b9d82a2c0c8b8b8f999658.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ВС России за сутки уничтожили более 30 пунктов управления БПЛА ВСУ

Бойцы "Запада" за сутки уничтожили 39 пунктов управления беспилотниками ВСУ

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийский военный с трофейным украинским беспилотником
Российский военный с трофейным украинским беспилотником - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российский военный с трофейным украинским беспилотником. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Бойцы российской группировки "Запад" уничтожили за прошедшие сутки 39 пунктов управления беспилотниками украинских войск, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров.
"Вскрыты и уничтожены 39 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Шаров в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
"Постами воздушного наблюдения, группами радиоэлектронной борьбы уничтожены и подавлены 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 39 тяжелых ударных гексакоптеров типа "Вампир", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала