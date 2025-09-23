https://ria.ru/20250923/voennye-2043651238.html
ВС России за сутки уничтожили более 30 пунктов управления БПЛА ВСУ
ВС России за сутки уничтожили более 30 пунктов управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 23.09.2025
ВС России за сутки уничтожили более 30 пунктов управления БПЛА ВСУ
Бойцы российской группировки "Запад" уничтожили за прошедшие сутки 39 пунктов управления беспилотниками украинских войск, сообщил начальник пресс-центра... РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Бойцы российской группировки "Запад" уничтожили за прошедшие сутки 39 пунктов управления беспилотниками украинских войск, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров. "Вскрыты и уничтожены 39 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Шаров в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. "Постами воздушного наблюдения, группами радиоэлектронной борьбы уничтожены и подавлены 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 39 тяжелых ударных гексакоптеров типа "Вампир", - добавил он.
ВС России за сутки уничтожили более 30 пунктов управления БПЛА ВСУ
