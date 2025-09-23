https://ria.ru/20250923/voennye-2043651238.html

ВС России за сутки уничтожили более 30 пунктов управления БПЛА ВСУ

2025-09-23T05:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937297502_922:302:3132:1545_1920x0_80_0_0_62c926a7b60e6a0f09bf3e773893a774.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Бойцы российской группировки "Запад" уничтожили за прошедшие сутки 39 пунктов управления беспилотниками украинских войск, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров. "Вскрыты и уничтожены 39 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Шаров в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. "Постами воздушного наблюдения, группами радиоэлектронной борьбы уничтожены и подавлены 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 39 тяжелых ударных гексакоптеров типа "Вампир", - добавил он.

россия

