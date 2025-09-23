https://ria.ru/20250923/vklady-2043677003.html

Россиян начали информировать о налоге на доходы по вкладам

Россиян начали информировать о налоге на доходы по вкладам - РИА Новости, 23.09.2025

Россиян начали информировать о налоге на доходы по вкладам

Россиянам напомнили о необходимости уплатить налог на доходы по банковским вкладам за 2024 год — Федеральная налоговая служба начала рассылать соответствующие... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T10:05:00+03:00

2025-09-23T10:05:00+03:00

2025-09-23T20:47:00+03:00

экономика

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780897433_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_b8350c2c58f9d96fecd10726f01cf084.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Россиянам напомнили о необходимости уплатить налог на доходы по банковским вкладам за 2024 год — Федеральная налоговая служба начала рассылать соответствующие уведомления.Сделать это нужно не позднее 1 декабря. Причем самостоятельно рассчитывать налог не требуется, не нужно подавать и декларации. Банки уже передали в ФНС сведения обо всех выплаченных процентах, а налоговая инспекция рассчитает налог.Облагается налогом не весь полученный со вкладов доход, а только сумма, превышающая необлагаемый порог, который рассчитывается с учетом ключевой ставки Центробанка. По подсчетам РИА Новости, в 2024 году это 210 тысяч рублей. Так, пояснили в ФНС, если доход по вкладам составил, например, 270 тысяч рублей, то налог нужно будет заплатить с 60 тысяч. Ставка составляет 13 процентов, соответственно, сумма к уплате — 7,8 тысячи рублей.Проценты по вкладам облагаются НДФЛ с 1 января 2021 года. Но впервые россияне платили этот налог только в прошлом году за доходы, полученные в 2023-м. По данным ФНС, поступления в госбюджет тогда достигли 111 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20250703/nalog-2026842733.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), центральный банк рф (цб рф)