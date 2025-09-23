Рейтинг@Mail.ru
10:05 23.09.2025 (обновлено: 20:47 23.09.2025)
Россиян начали информировать о налоге на доходы по вкладам
Россиян начали информировать о налоге на доходы по вкладам
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Россиянам напомнили о необходимости уплатить налог на доходы по банковским вкладам за 2024 год — Федеральная налоговая служба начала рассылать соответствующие уведомления.Сделать это нужно не позднее 1 декабря. Причем самостоятельно рассчитывать налог не требуется, не нужно подавать и декларации. Банки уже передали в ФНС сведения обо всех выплаченных процентах, а налоговая инспекция рассчитает налог.Облагается налогом не весь полученный со вкладов доход, а только сумма, превышающая необлагаемый порог, который рассчитывается с учетом ключевой ставки Центробанка. По подсчетам РИА Новости, в 2024 году это 210 тысяч рублей. Так, пояснили в ФНС, если доход по вкладам составил, например, 270 тысяч рублей, то налог нужно будет заплатить с 60 тысяч. Ставка составляет 13 процентов, соответственно, сумма к уплате — 7,8 тысячи рублей.Проценты по вкладам облагаются НДФЛ с 1 января 2021 года. Но впервые россияне платили этот налог только в прошлом году за доходы, полученные в 2023-м. По данным ФНС, поступления в госбюджет тогда достигли 111 миллиардов рублей.
Россиян начали информировать о налоге на доходы по вкладам

ФНС начала уведомлять россиян об уплате налога на доходы по вкладам за 2024 год

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Россиянам напомнили о необходимости уплатить налог на доходы по банковским вкладам за 2024 год — Федеральная налоговая служба начала рассылать соответствующие уведомления.
Сделать это нужно не позднее 1 декабря. Причем самостоятельно рассчитывать налог не требуется, не нужно подавать и декларации. Банки уже передали в ФНС сведения обо всех выплаченных процентах, а налоговая инспекция рассчитает налог.
Облагается налогом не весь полученный со вкладов доход, а только сумма, превышающая необлагаемый порог, который рассчитывается с учетом ключевой ставки Центробанка. По подсчетам РИА Новости, в 2024 году это 210 тысяч рублей.
Так, пояснили в ФНС, если доход по вкладам составил, например, 270 тысяч рублей, то налог нужно будет заплатить с 60 тысяч. Ставка составляет 13 процентов, соответственно, сумма к уплате — 7,8 тысячи рублей.
Проценты по вкладам облагаются НДФЛ с 1 января 2021 года. Но впервые россияне платили этот налог только в прошлом году за доходы, полученные в 2023-м. По данным ФНС, поступления в госбюджет тогда достигли 111 миллиардов рублей.
