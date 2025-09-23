https://ria.ru/20250923/video-2043735298.html
Минобороны показало кадры из освобожденного Переездного в ДНР
Минобороны показало кадры из освобожденного Переездного в ДНР - РИА Новости, 23.09.2025
Минобороны показало кадры из освобожденного Переездного в ДНР
Минобороны России опубликовало кадры освобождения населённого пункта "Переездное" в ДНР. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры освобождения населённого пункта "Переездное" в ДНР. На кадрах показан ход боевых действий - в основном с применением беспилотных летательных аппаратов, затем бойцы ВС РФ вышли на улицы населённого пункта с национальными флагами.
Кадры освобождения Переездного в ДНР
Кадры освобождения Переездного в ДНР российскими войсками публикует Минобороны 🔹 Подписаться на РИА Новости
Минобороны показало кадры из освобожденного Переездного в ДНР
Минобороны показало видео освобождения Переездного в ДНР