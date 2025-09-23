Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры из освобожденного Переездного в ДНР - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:24 23.09.2025 (обновлено: 13:25 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/video-2043735298.html
Минобороны показало кадры из освобожденного Переездного в ДНР
Минобороны показало кадры из освобожденного Переездного в ДНР - РИА Новости, 23.09.2025
Минобороны показало кадры из освобожденного Переездного в ДНР
Минобороны России опубликовало кадры освобождения населённого пункта "Переездное" в ДНР. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T13:24:00+03:00
2025-09-23T13:25:00+03:00
безопасность
россия
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043734079_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e419034cb3b3ed0ee1934fe1a1a01b78.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры освобождения населённого пункта "Переездное" в ДНР. На кадрах показан ход боевых действий - в основном с применением беспилотных летательных аппаратов, затем бойцы ВС РФ вышли на улицы населённого пункта с национальными флагами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры освобождения Переездного в ДНР
Кадры освобождения Переездного в ДНР российскими войсками публикует Минобороны 🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-09-23T13:24
true
PT1M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043734079_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2309db7cac1f463b9760627f1ed9fab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, донецкая народная республика
Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало кадры из освобожденного Переездного в ДНР

Минобороны показало видео освобождения Переездного в ДНР

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры освобождения населённого пункта "Переездное" в ДНР.
На кадрах показан ход боевых действий - в основном с применением беспилотных летательных аппаратов, затем бойцы ВС РФ вышли на улицы населённого пункта с национальными флагами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала