Минобороны показало кадры из освобожденного Переездного в ДНР

Минобороны показало кадры из освобожденного Переездного в ДНР - РИА Новости, 23.09.2025

Минобороны показало кадры из освобожденного Переездного в ДНР

Минобороны России опубликовало кадры освобождения населённого пункта "Переездное" в ДНР. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T13:24:00+03:00

2025-09-23T13:24:00+03:00

2025-09-23T13:25:00+03:00

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры освобождения населённого пункта "Переездное" в ДНР. На кадрах показан ход боевых действий - в основном с применением беспилотных летательных аппаратов, затем бойцы ВС РФ вышли на улицы населённого пункта с национальными флагами.

2025

Новости

Кадры освобождения Переездного в ДНР российскими войсками публикует Минобороны

