Ветеринары вернули зрение щенку, не видящему с рождения
10:17 23.09.2025
Ветеринары вернули зрение щенку, не видящему с рождения
Ветеринары вернули зрение щенку, не видящему с рождения
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ветеринары вернули зрение щенку шарпея, который не мог видеть с рождения из-за избыточных кожных складок, сообщается в Telegram-канале Московского объединения ветеринарии. Отмечается, что в Советскую ветклинику поступил 4,5-месячный щенок Лорд, глаза которого буквально "утонули" в кожных складках. "Складки, характерные для шарпеев, у этого малыша были избыточными: они полностью закрывали глаза. Собака практически жила "во тьме", развивался хронический кератит и эрозия роговицы. Сначала складки пробовали фиксировать временными швами, но это не помогло. "Поднять веки" удалось только после радикальной пластической операции: чтобы глаза открылись, (хирург-офтальмолог - ред.) Наталья Павлова удалила фрагмент кожи размером около 30 на 15 сантиметров. Также Лорду назначили терапию для восстановления роговицы глаз", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас пес отлично себя чувствует и активно познает окружающий мир, который видит впервые за 4,5 месяца жизни.
Ветеринары вернули зрение щенку, не видящему с рождения

В Москве ветеринары вернули зрение не видящему с рождения щенку шарпея

Щенок шарпея после операции
Щенок шарпея после операции - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Фото : Моя ветклиника
Щенок шарпея после операции
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ветеринары вернули зрение щенку шарпея, который не мог видеть с рождения из-за избыточных кожных складок, сообщается в Telegram-канале Московского объединения ветеринарии.
Отмечается, что в Советскую ветклинику поступил 4,5-месячный щенок Лорд, глаза которого буквально "утонули" в кожных складках.
"Складки, характерные для шарпеев, у этого малыша были избыточными: они полностью закрывали глаза. Собака практически жила "во тьме", развивался хронический кератит и эрозия роговицы. Сначала складки пробовали фиксировать временными швами, но это не помогло. "Поднять веки" удалось только после радикальной пластической операции: чтобы глаза открылись, (хирург-офтальмолог - ред.) Наталья Павлова удалила фрагмент кожи размером около 30 на 15 сантиметров. Также Лорду назначили терапию для восстановления роговицы глаз", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас пес отлично себя чувствует и активно познает окружающий мир, который видит впервые за 4,5 месяца жизни.
В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся в колодец
17 сентября, 16:09
В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся в колодец
17 сентября, 16:09
 
