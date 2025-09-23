https://ria.ru/20250923/veterinary-2043679142.html
Ветеринары вернули зрение щенку, не видящему с рождения
Ветеринары вернули зрение щенку, не видящему с рождения - РИА Новости, 23.09.2025
Ветеринары вернули зрение щенку, не видящему с рождения
Ветеринары вернули зрение щенку шарпея, который не мог видеть с рождения из-за избыточных кожных складок, сообщается в Telegram-канале Московского объединения... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T10:17:00+03:00
2025-09-23T10:17:00+03:00
2025-09-23T10:17:00+03:00
хорошие новости
ветеринария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043678914_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e120b9031ee1f5cfd745fc3d75b90da0.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ветеринары вернули зрение щенку шарпея, который не мог видеть с рождения из-за избыточных кожных складок, сообщается в Telegram-канале Московского объединения ветеринарии. Отмечается, что в Советскую ветклинику поступил 4,5-месячный щенок Лорд, глаза которого буквально "утонули" в кожных складках. "Складки, характерные для шарпеев, у этого малыша были избыточными: они полностью закрывали глаза. Собака практически жила "во тьме", развивался хронический кератит и эрозия роговицы. Сначала складки пробовали фиксировать временными швами, но это не помогло. "Поднять веки" удалось только после радикальной пластической операции: чтобы глаза открылись, (хирург-офтальмолог - ред.) Наталья Павлова удалила фрагмент кожи размером около 30 на 15 сантиметров. Также Лорду назначили терапию для восстановления роговицы глаз", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас пес отлично себя чувствует и активно познает окружающий мир, который видит впервые за 4,5 месяца жизни.
https://ria.ru/20250917/sobaka-2042516036.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043678914_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_de85240105b0966238cf6d7bf9f6d14c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ветеринария
Хорошие новости, Ветеринария
Ветеринары вернули зрение щенку, не видящему с рождения
В Москве ветеринары вернули зрение не видящему с рождения щенку шарпея