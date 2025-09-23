https://ria.ru/20250923/veterinary-2043679142.html

Ветеринары вернули зрение щенку, не видящему с рождения

Ветеринары вернули зрение щенку, не видящему с рождения - РИА Новости, 23.09.2025

Ветеринары вернули зрение щенку, не видящему с рождения

Ветеринары вернули зрение щенку шарпея, который не мог видеть с рождения из-за избыточных кожных складок, сообщается в Telegram-канале Московского объединения... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T10:17:00+03:00

2025-09-23T10:17:00+03:00

2025-09-23T10:17:00+03:00

хорошие новости

ветеринария

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043678914_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e120b9031ee1f5cfd745fc3d75b90da0.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ветеринары вернули зрение щенку шарпея, который не мог видеть с рождения из-за избыточных кожных складок, сообщается в Telegram-канале Московского объединения ветеринарии. Отмечается, что в Советскую ветклинику поступил 4,5-месячный щенок Лорд, глаза которого буквально "утонули" в кожных складках. "Складки, характерные для шарпеев, у этого малыша были избыточными: они полностью закрывали глаза. Собака практически жила "во тьме", развивался хронический кератит и эрозия роговицы. Сначала складки пробовали фиксировать временными швами, но это не помогло. "Поднять веки" удалось только после радикальной пластической операции: чтобы глаза открылись, (хирург-офтальмолог - ред.) Наталья Павлова удалила фрагмент кожи размером около 30 на 15 сантиметров. Также Лорду назначили терапию для восстановления роговицы глаз", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас пес отлично себя чувствует и активно познает окружающий мир, который видит впервые за 4,5 месяца жизни.

https://ria.ru/20250917/sobaka-2042516036.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ветеринария