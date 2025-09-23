https://ria.ru/20250923/vengrija-2043868544.html

Сийярто ответил на слова Трампа о российской нефти

Сийярто ответил на слова Трампа о российской нефти - РИА Новости, 23.09.2025

Сийярто ответил на слова Трампа о российской нефти

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на слова президента США Дональда Трампа, который утверждал, что якобы может... РИА Новости, 23.09.2025

БУДАПЕШТ, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на слова президента США Дональда Трампа, который утверждал, что якобы может убедить венгерского премьер-министра Виктора Орбана отказаться от российской нефти, заявил, что Будапешт поддерживает усилия США, но изменить географическое положение не в силах. Во вторник Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что рассчитывает на отказ Венгрии от закупок российской нефти и выразил уверенность, что премьер-министр Виктор Орбан может согласиться на это. "Мы полностью поддерживаем усилия американского президента по достижению мира. Однако мы не можем изменить реальность нашего географического положения", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Сийярто заявил РИА Новости, что требование президента США ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично. По его словам, для Венгрии это невозможно не по политическим или идеологическим причинам, а из-за "физической реальности": страна без российских энергоносителей не сможет обеспечить себя должным образом.В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

