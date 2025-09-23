https://ria.ru/20250923/vaktsiny-2043670347.html

В России разрабатывают уникальный метод оценки эффективности мРНК-вакцин

В России разрабатывают уникальный метод оценки эффективности мРНК-вакцин - РИА Новости, 23.09.2025

В России разрабатывают уникальный метод оценки эффективности мРНК-вакцин

2025-09-23T09:19:00+03:00

2025-09-23T09:19:00+03:00

2025-09-23T11:40:00+03:00

хорошие новости

первый мгму имени сеченова

здоровье - общество

открытия - риа наука

россия

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В московском Сеченовском университете разрабатывают уникальный метод оценки эффективности мРНК-вакцин, благодаря которому создание новых препаратов ускорится и удешевится, сообщили журналистам в пресс-службе вуза. "Ученые Центра синтетических биотехнологий Первого МГМУ имени И. М. Сеченова приступили к созданию новой технологии, которая позволит с высокой точностью оценивать интенсивность и длительность клеточного иммунитета, формируемого после вакцинации, в том числе современными мРНК-препаратами. Эта разработка ускорит и удешевит создание новых вакцин, позволяя на ранних этапах отбирать самые эффективные кандидаты", — рассказали в университете. По словам руководителя Центра синтетических биотехнологий Сеченовского университета Василия Степаненко, ожидаемый эффект от применения мРНК-вакцины — это стимуляция длительного клеточного иммунного ответа. "Наша разработка нужна для оценки этого процесса. Она позволит тестировать эффективность экспериментальных вакцин-кандидатов в лабораторных условиях и не тратить время и ресурсы на длительные клинические испытания неперспективных вариантов", — сказал он. Как пояснили в пресс-службе, суть проекта заключается в создании усовершенствованной технологии получения рекомбинантных белковых комплексов, содержащих вакцинные пептиды — неоантигены, то есть "опознавательные значки", которые появляются на поверхности клеток после введения вакцины. Такие комплексы смогут эффективнее находить специфичные к ним Т-клеточные рецепторы на поверхности CD8+ Т-лимфоцитов. Таким образом, ученые смогут точно подсчитывать количество активированных иммунных клеток в образцах крови после вакцинации, а также оценивать интенсивность иммунного ответа и длительность сохранения иммунной памяти, заключили в вузе.

