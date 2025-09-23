Рейтинг@Mail.ru
В России разрабатывают уникальный метод оценки эффективности мРНК-вакцин
09:19 23.09.2025 (обновлено: 11:40 23.09.2025)
В России разрабатывают уникальный метод оценки эффективности мРНК-вакцин
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В московском Сеченовском университете разрабатывают уникальный метод оценки эффективности мРНК-вакцин, благодаря которому создание новых препаратов ускорится и удешевится, сообщили журналистам в пресс-службе вуза. "Ученые Центра синтетических биотехнологий Первого МГМУ имени И. М. Сеченова приступили к созданию новой технологии, которая позволит с высокой точностью оценивать интенсивность и длительность клеточного иммунитета, формируемого после вакцинации, в том числе современными мРНК-препаратами. Эта разработка ускорит и удешевит создание новых вакцин, позволяя на ранних этапах отбирать самые эффективные кандидаты", — рассказали в университете. По словам руководителя Центра синтетических биотехнологий Сеченовского университета Василия Степаненко, ожидаемый эффект от применения мРНК-вакцины — это стимуляция длительного клеточного иммунного ответа. "Наша разработка нужна для оценки этого процесса. Она позволит тестировать эффективность экспериментальных вакцин-кандидатов в лабораторных условиях и не тратить время и ресурсы на длительные клинические испытания неперспективных вариантов", — сказал он. Как пояснили в пресс-службе, суть проекта заключается в создании усовершенствованной технологии получения рекомбинантных белковых комплексов, содержащих вакцинные пептиды — неоантигены, то есть "опознавательные значки", которые появляются на поверхности клеток после введения вакцины. Такие комплексы смогут эффективнее находить специфичные к ним Т-клеточные рецепторы на поверхности CD8+ Т-лимфоцитов. Таким образом, ученые смогут точно подсчитывать количество активированных иммунных клеток в образцах крови после вакцинации, а также оценивать интенсивность иммунного ответа и длительность сохранения иммунной памяти, заключили в вузе.
© Depositphotos.com / Alexander RathsУченый во время работы в лаборатории
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Depositphotos.com / Alexander Raths
Ученый во время работы в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В московском Сеченовском университете разрабатывают уникальный метод оценки эффективности мРНК-вакцин, благодаря которому создание новых препаратов ускорится и удешевится, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.
"Ученые Центра синтетических биотехнологий Первого МГМУ имени И. М. Сеченова приступили к созданию новой технологии, которая позволит с высокой точностью оценивать интенсивность и длительность клеточного иммунитета, формируемого после вакцинации, в том числе современными мРНК-препаратами. Эта разработка ускорит и удешевит создание новых вакцин, позволяя на ранних этапах отбирать самые эффективные кандидаты", — рассказали в университете.
Вакцина - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Гинцбург рассказал, когда пациенты могут начать получать вакцину от рака
7 августа, 10:38
По словам руководителя Центра синтетических биотехнологий Сеченовского университета Василия Степаненко, ожидаемый эффект от применения мРНК-вакцины — это стимуляция длительного клеточного иммунного ответа.
"Наша разработка нужна для оценки этого процесса. Она позволит тестировать эффективность экспериментальных вакцин-кандидатов в лабораторных условиях и не тратить время и ресурсы на длительные клинические испытания неперспективных вариантов", — сказал он.
Как пояснили в пресс-службе, суть проекта заключается в создании усовершенствованной технологии получения рекомбинантных белковых комплексов, содержащих вакцинные пептиды — неоантигены, то есть "опознавательные значки", которые появляются на поверхности клеток после введения вакцины. Такие комплексы смогут эффективнее находить специфичные к ним Т-клеточные рецепторы на поверхности CD8+ Т-лимфоцитов.
Таким образом, ученые смогут точно подсчитывать количество активированных иммунных клеток в образцах крови после вакцинации, а также оценивать интенсивность иммунного ответа и длительность сохранения иммунной памяти, заключили в вузе.
Врач-рентгенолог в кабинете - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Сеченовка и "Билайн" запустили онлайн-мониторинг пациентов c помощью ИИ
4 июня, 10:00
 
