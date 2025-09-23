Рейтинг@Mail.ru
Новая российская вакцина от гриппа проходит клинические испытания - РИА Новости, 23.09.2025
Наука
 
12:17 23.09.2025
Новая российская вакцина от гриппа проходит клинические испытания
КОЛЬЦОВО (Новосибирская область), 23 сен – РИА Новости. Новая российская вакцина от гриппа для введения через нос в настоящее время проходит клинические испытания, сообщил журналистам во вторник директор Национального Центра по гриппу ВОЗ НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ Андрей Васин. "Вакцина эта разрабатывается уже достаточно давно и научный задел там (в НИИ гриппа – ред.) очень большой. Там и доклинические исследования проведены и клинические исследования сейчас ведутся. Я уверен, что она будет хорошо работать", - сказал он журналистам на форуме OpenBio, проходящем в наукограде Кольцово. Специалист отметил, что основной проблемой для внедрения интраназальной вакцины в настоящее время является определение места ее производства. "Любой препарат, когда он доходит до третьей фазы (клинических испытаний – ред.), он должен быть где-то произведен. Производство сейчас для этой вакцины, наверное, ключевой момент, потому что индустриального партнера, имеющего производственные мощности для производства такого типа вакцины… его сейчас нет. Будет он или нет, от этого будет зависеть судьба этой вакцины", - сказал Васин. Ученые также сообщил, что в НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева уже проведены первая и вторая фазы клинических испытаний вакцины от респираторно-синцитиальной вирусной инфекции. "В мире уже вакцины определенные появились, начали вакцинировать. Ну вот в НИИ гриппа, наверное, из российских разработчиков эта вакцина в наиболее продвинутой фазе находится. Но там опять же вопрос производства встает", - сказал он. Респираторно-синцитиальный вирус - одна из ведущих причин тяжелых инфекций у новорожденных и детей раннего возраста. Инфекция также представляет серьезную опасность для пожилых людей.
россия
кольцово
КОЛЬЦОВО (Новосибирская область), 23 сен – РИА Новости. Новая российская вакцина от гриппа для введения через нос в настоящее время проходит клинические испытания, сообщил журналистам во вторник директор Национального Центра по гриппу ВОЗ НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ Андрей Васин.
"Вакцина эта разрабатывается уже достаточно давно и научный задел там (в НИИ гриппа – ред.) очень большой. Там и доклинические исследования проведены и клинические исследования сейчас ведутся. Я уверен, что она будет хорошо работать", - сказал он журналистам на форуме OpenBio, проходящем в наукограде Кольцово.
Специалист отметил, что основной проблемой для внедрения интраназальной вакцины в настоящее время является определение места ее производства. "Любой препарат, когда он доходит до третьей фазы (клинических испытаний – ред.), он должен быть где-то произведен. Производство сейчас для этой вакцины, наверное, ключевой момент, потому что индустриального партнера, имеющего производственные мощности для производства такого типа вакцины… его сейчас нет. Будет он или нет, от этого будет зависеть судьба этой вакцины", - сказал Васин.
Ученые также сообщил, что в НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева уже проведены первая и вторая фазы клинических испытаний вакцины от респираторно-синцитиальной вирусной инфекции. "В мире уже вакцины определенные появились, начали вакцинировать. Ну вот в НИИ гриппа, наверное, из российских разработчиков эта вакцина в наиболее продвинутой фазе находится. Но там опять же вопрос производства встает", - сказал он.
Респираторно-синцитиальный вирус - одна из ведущих причин тяжелых инфекций у новорожденных и детей раннего возраста. Инфекция также представляет серьезную опасность для пожилых людей.
