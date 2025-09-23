Рейтинг@Mail.ru
Стармер выдвинул Палестине условия для установления дипотношений
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:56 23.09.2025
Стармер выдвинул Палестине условия для установления дипотношений
Стармер выдвинул Палестине условия для установления дипотношений - РИА Новости, 23.09.2025
Стармер выдвинул Палестине условия для установления дипотношений
Британский премьер Кир Стармер обратится к Палестине с просьбой перестать платить семьям людей, убитых за нападения на израильтян, а также внести изменения в... РИА Новости, 23.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
израиль
палестина
великобритания
кир стармер
исраэль кац
хамас
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Британский премьер Кир Стармер обратится к Палестине с просьбой перестать платить семьям людей, убитых за нападения на израильтян, а также внести изменения в школьные учебники, которые в Великобритании считают антисемитскими, прежде чем страны смогут установить полноценные дипломатические отношения, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. "Сэр Кир теперь будет настаивать, чтобы Палестинская администрация прекратила свою политику... выплат семьям "мучеников", убитых или задержанных за нападения на израильтян... План также включает пересмотр школьных учебников, признанных антисемитскими, и проведение новых выборов перед тем, как Британия откроет посольство в Восточном Иерусалиме или подпишет международные договоры", - сообщает издание. Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, с 7 октября 2023 года из-за действий израильских военных погибли свыше 65 тысяч палестинцев, более 165 тысяч получили ранения. Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне".
израиль
палестина
великобритания
в мире, израиль, палестина, великобритания, кир стармер, исраэль кац, хамас
Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Палестина, Великобритания, Кир Стармер, Исраэль Кац, ХАМАС
Стармер выдвинул Палестине условия для установления дипотношений

Telegraph: Стармер попросит Палестину переписать учебники ради дипотношений

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Kin Cheung
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Британский премьер Кир Стармер обратится к Палестине с просьбой перестать платить семьям людей, убитых за нападения на израильтян, а также внести изменения в школьные учебники, которые в Великобритании считают антисемитскими, прежде чем страны смогут установить полноценные дипломатические отношения, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
"Сэр Кир теперь будет настаивать, чтобы Палестинская администрация прекратила свою политику... выплат семьям "мучеников", убитых или задержанных за нападения на израильтян... План также включает пересмотр школьных учебников, признанных антисемитскими, и проведение новых выборов перед тем, как Британия откроет посольство в Восточном Иерусалиме или подпишет международные договоры", - сообщает издание.
Флаг Палестины у здания палестинской миссии в Великобритании после церемонии поднятия флага в честь признания палестинского государства Великобританией - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Люксембург объявил о признании государства Палестина
00:44
Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, с 7 октября 2023 года из-за действий израильских военных погибли свыше 65 тысяч палестинцев, более 165 тысяч получили ранения.
Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Эрдоган назвал признание Палестины историческим решением
Вчера, 23:30
 
Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Палестина, Великобритания, Кир Стармер, Исраэль Кац, ХАМАС
 
 
