Мирошник обвинил ВСУ в создании затруднений с вывозом урожая
Мирошник обвинил ВСУ в создании затруднений с вывозом урожая - РИА Новости, 23.09.2025
Мирошник обвинил ВСУ в создании затруднений с вывозом урожая
Украинские войска начали атаковать российские аграрные регионы, чтобы помешать вывозу урожая, заявил посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T07:07:00+03:00
2025-09-23T07:07:00+03:00
2025-09-23T09:38:00+03:00
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Украинские войска начали атаковать российские аграрные регионы, чтобы помешать вывозу урожая, заявил посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."В течение недели с 15 по 21 сентября преступные деяния ВСУ были направлены на <...> создание затруднений с вывозом урожая в аграрных регионах, с обеспечением населения продуктами питания и медикаментами, перемещением гражданских лиц", — отметил он в еженедельном докладе.Дипломат уточнил, что Белгородскую область 19 сентября атаковали не менее 100 беспилотников, 85 из них были зафиксировали в небе над Шебекинским городским округом. За неделю в области пострадали 52 мирных жителя, восемь из них погибли."Нацисты дронами массово атаковали гражданский коммерческий транспорт, стремясь парализовать работу предприятий Белгородского региона и сорвать обеспечение населения самым необходимым. Только в один из дней в Белгородской области украинские формирования атаковали беспилотниками больше десятка грузовых автомобилей", — добавил Мирошник. В результате одной из таких атак погиб водитель грузовика. Также за неделю действия ВСУ были направлены на:Жертвами украинских обстрелов стали 24 мирных жителя, ранен 121 человек, в том числе трое несовершеннолетних.
