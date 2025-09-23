https://ria.ru/20250923/ural-2043756114.html

Форум "НРФ Регионы" собрал 2 тысячи участников на Урале

Форум "НРФ Регионы" собрал 2 тысячи участников на Урале - РИА Новости, 23.09.2025

Форум "НРФ Регионы" собрал 2 тысячи участников на Урале

С 18 по 19 сентября в МТС Live Холл в Екатеринбурге в четвертый раз состоялось главное событие о рекламе в регионах форум "НРФ Регионы", объединившее 2 тысячи... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T14:39:00+03:00

2025-09-23T14:39:00+03:00

2025-09-23T14:42:00+03:00

пресс-релизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043755331_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_c3106c573c21b0aa5583bc211d1b2b28.jpg

МОСКВА, 23 сен — пресс-служба "НРФ Регионы". С 18 по 19 сентября в МТС Live Холл в Екатеринбурге в четвертый раз состоялось главное событие о рекламе в регионах форум "НРФ Регионы", объединившее 2 тысячи участников из более 500 компаний, 45 городов и 34 регионов России. Мероприятие прошло во второй раз под эгидой Национальной недели HR и рекламы. Среди ключевых дискуссий прошедшего форума — стратегическая сессия и выступления хедлайнеров в главном зале. Ведущие игроки рекламного рынка рассказали, какое будущее ожидает рекламную индустрию в регионах. Поскольку все маркетинговые активности при экспансии других регионов направлены на то, чтобы войти в поле зрения конечного потребителя, главным драйвером в продвижении локальных брендов выступают охватные медиа. Такой точки зрения придерживается заместитель генерального директора по региональной рекламе ГПМ Реклама Илья Попов. По экспертным оценкам, весомая доля в медиамиксе приходится на ТВ-рекламу — 32% среди региональных рекламодателей используют данный инструмент. Про осознанность и тщательный выбор товаров и услуг рассказала заместитель генерального директора НРА по продажам в регионах Елена Батракова. Потребление не прекращается, и потребитель готов пробовать новинки, но в своем выборе более 50% потребителей рассматривают предложения трех и более брендов. Доверие — еще один устойчивый тренд. Почти 2/3 опрошенных отмечают нехватку информации, необходимой для укрепления доверия ктоваропроизводителям, и ТВ помогает преодолевать это барьер. Для аудитории важна история бренда, соответствие потребностям, технологичность и другие факторы. Об усилении влияния охватных медиа на стратегии продвижения региональных брендов рассказал директор по продажам Russ Юрий Усольцев. По оценкам эксперта, бюджеты в наружной рекламе выросли с 19% до 23% в первом полугодии 2025 года. Более того, отмечается значительный рост совокупных рекламных бюджетов локальных рекламодателей — они увеличились на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Региональное радио после периода интенсивного роста, по словам генерального директора "Выбери Радио" Михаила Попонова переживает неоднозначные времена: бюджеты в радио сокращаются (с 57% до 47%), а федеральные — увеличиваются. Однако развитие новых форматов потребления контента создает дополнительные возможности для радио как канала коммуникации. Появление умных колонок открывает новые перспективы для развития отрасли. Развитие технологий помогает брендам управлять собственными охватами. Как рассказал директор департамента развития региональных продаж сейлз-хаус "Эверест" Евгений Пучков, в регионах спрос рекламодателей на стриминг вырос в три раза. О том, как инновации формируют взаимодействие с потребителем рассказала руководитель группы по работе с ключевыми клиентами сервиса "Авито Реклама" Анастасия Головинская. Во-первых, прослеживается преобладание e-com-площадок как основного источника информации о новых предложениях — 54% жителей России узнают о новинках через торговые платформы. При этом увеличивается как количество запросов, так и время, проводимое пользователями на площадках электронной коммерции. Как заявила Головинская, по количеству поисковых запросов на "Авито" лидируют автотовары (60%), а также другие категории. На состояние регионального рекламного рынка оказывают влияние три фактора. По информации бизнес-директора компании Deltaplan x D Innovate Group Ивана Моисеенко к ним относятся внешнее негативное макроэкономическое воздействие, сильная внутренняя конкуренция среди региональных компаний и нарастающая экспансия федеральных брендов в регионы. Все это привело к тому, что впервые за пять лет число региональных брендов в медиа начало снижаться. Падение составило 4%. При этим согласно данным Deltaplan x D Innovate Group, федеральные бренды обеспечивают более плотное давление на потребителей: в среднем их размещение на поверхностях наружной рекламы составляет 6,5 месяца (vs 4,5 месяца у региональных рекламодателей), а на ТВ — 4,5 месяца (vs 3,5 месяца у региональных). Чтобы преуспеть в противостоянии и продолжить рост, региональному бизнесу необходимо выбрать одну из двух возможных стратегий развития: локализация и уход в узкую нишу или масштабирование и выход на новые территории, как географические, так и продуктовые. Директор по стратегии компании "СберСеллер" Евгения Лысенко отметила, что внутренний демографический кризис создает структурные ограничения для роста рынка, поскольку наблюдается стагнация потребительской базы. При этом она подчеркнула, что положительной динамикой остается рост доходов населения. По ее словам, за период с 2021 по 2025 год произошли существенные изменения в структуре доходов россиян: доля населения с доходом до 50 тысяч рублей сократилась с 80% до 57%, в то время как средний сегмент (50-100 тысяч рублей) увеличился с 10% до 28%. Новшеством в деловой программе стало выступление хедлайнеров в главном зале. В первый день "НРФ Регионы" прошла большая дискуссия, посвященная креативу как стратегическому ресурсу. Спикеры отметили, что в регионах часто упрощают роль креатива, ограничиваясь только медийной рекламой, хотя именно творческие идеи формируют ценность бренда. По словам сооснователя Friends Moscow и mads Максима Пономарева бренд сегодня стал парадоксальным понятием: с одной стороны, он должен быть консистентным и долго говорить одно и то же, а с другой — постоянно меняться, чтобы не застыть в старой системе коммуникаций. Одним из главных выводов экспертов стало то, что текущий кризис креативности напрямую связан с запросами клиентов: отсутствие интереса к нестандартным решениям ведет к застою в индустрии и появлению однообразных рекламных кампаний. Организаторы "НРФ Регионы" и HR Forum Big Fish впервые объединили усилия для проведения совместной панели, посвященной взаимодействию HR и маркетинга в современном бизнесе. Согласно экспертным оценкам, неэффективные коммуникации приносят убытки на 8,7 триллиона рублей. Примечательно, что треть всех организаций рассматривает развитие бренда работодателя как ключевой стратегический приоритет. Успех такой стратегии во многом зависит от способности компании превращать сотрудников в настоящих амбассадоров бренда. Именно увлеченные и мотивированные работники способны не только поддерживать, но и активно продвигать бренд компании во внешнем мире. "НРФ Регионы" стал площадкой, где обсудили крайне злободневную для многих рекламных специалистов тему. Как показал опрос, проведенный весной 2024 года, почти 40% россиян опасаются, что на работе их заменит искусственный интеллект. Однако, как считают спикеры одноименной дискуссии, искусственный интеллект и технологии машинного обучения существуют для того, чтобы усилить человеческий потенциал. Важно отметить, что внедрение ИИ-технологий поможет трансформировать роль специалистов в рабочих процессах, существенно повысит производительность труда и грамотно оптимизирует бизнес-процессы. По мнению спикеров, некоторые должности могут быть оптимизированы, но в будущем это создаст новые возможности для развития профессиональных компетенций и появления новых специальностей. На "НРФ Регионы" состоялась подписание соглашения о сотрудничестве Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области. "Соглашение направлено на сотрудничество по вопросам защиты прав и законных интересов представителей рекламного бизнеса на Урале", — прокомментировала новость первый вице-президент АКАР Елена Решетова. Форум стал традиционной площадкой, где были представлены продукты региональных представительств АКАР при поддержке аналитического центра "Рекламная индустрия России": Ключевые выводы исследования стоимости креативных услуг в регионах говорят о росте и качественных изменениях внутри рынка: несмотря на снижение стоимости некоторых тактических продуктов, стратегические услуги становятся критически важными для бизнеса. В рамках "НРФ Регионы" состоялась торжественная церемония награждения победителей Первого регионального фестиваля рекламы. Это событие стало ярким финалом не только деловой программы форума, но и всей Национальной недели HR и рекламы. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы