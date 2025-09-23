Группа неизвестных напала на военкомат в украинском Калуше
В Калуше на Украине трое мобилизованных сбежали после нападения на военкомат
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Группа неизвестных напала в понедельник на военкомат в Калуше на западе Украины, в результате чего трое мобилизованных военнообязанных сбежали, сообщает Ивано-Франковский военкомат.
«
"Группа неизвестных лиц 22 сентября совершила нападение на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (Военкомат. — Прим. Ред.). В результате нападения трое военнообязанных, находившихся на территории, сбежали", — говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facebook*.
Уточняется, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
* Запрещена в РФ как экстремистская.
СМИ сообщили о возможном ужесточении мобилизации на Украине
19 сентября, 13:56