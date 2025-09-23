Рейтинг@Mail.ru
Группа неизвестных напала на военкомат в украинском Калуше
00:21 23.09.2025 (обновлено: 06:21 23.09.2025)
Группа неизвестных напала на военкомат в украинском Калуше
Группа неизвестных напала на военкомат в украинском Калуше - РИА Новости, 23.09.2025
Группа неизвестных напала на военкомат в украинском Калуше
Группа неизвестных напала в понедельник на военкомат в Калуше на западе Украины, в результате чего трое мобилизованных военнообязанных сбежали
в мире
украина
россия
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Группа неизвестных напала в понедельник на военкомат в Калуше на западе Украины, в результате чего трое мобилизованных военнообязанных сбежали, сообщает Ивано-Франковский военкомат. &quot;Группа неизвестных лиц 22 сентября совершила нападение на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (Военкомат. — Прим. Ред.). В результате нападения трое военнообязанных, находившихся на территории, сбежали&quot;, — говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facebook*.Уточняется, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* Запрещена в РФ как экстремистская.
украина
россия
в мире, украина, россия, facebook
В мире, Украина, Россия, Facebook
Группа неизвестных напала на военкомат в украинском Калуше

В Калуше на Украине трое мобилизованных сбежали после нападения на военкомат

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Группа неизвестных напала в понедельник на военкомат в Калуше на западе Украины, в результате чего трое мобилизованных военнообязанных сбежали, сообщает Ивано-Франковский военкомат.
"Группа неизвестных лиц 22 сентября совершила нападение на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (Военкомат. — Прим. Ред.). В результате нападения трое военнообязанных, находившихся на территории, сбежали", — говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facebook*.

Уточняется, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
* Запрещена в РФ как экстремистская.
Украинские военные несут противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
СМИ сообщили о возможном ужесточении мобилизации на Украине
19 сентября, 13:56
 
В миреУкраинаРоссияFacebook
 
 
