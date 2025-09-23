https://ria.ru/20250923/ukrania-2043637346.html

Группа неизвестных напала на военкомат в украинском Калуше

Группа неизвестных напала на военкомат в украинском Калуше - РИА Новости, 23.09.2025

Группа неизвестных напала на военкомат в украинском Калуше

Группа неизвестных напала в понедельник на военкомат в Калуше на западе Украины, в результате чего трое мобилизованных военнообязанных сбежали, сообщает... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T00:21:00+03:00

2025-09-23T00:21:00+03:00

2025-09-23T06:21:00+03:00

в мире

украина

россия

facebook

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1920x0_80_0_0_7d27fc079be5cc838c5299705e55215b.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Группа неизвестных напала в понедельник на военкомат в Калуше на западе Украины, в результате чего трое мобилизованных военнообязанных сбежали, сообщает Ивано-Франковский военкомат. "Группа неизвестных лиц 22 сентября совершила нападение на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (Военкомат. — Прим. Ред.). В результате нападения трое военнообязанных, находившихся на территории, сбежали", — говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facebook*.Уточняется, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* Запрещена в РФ как экстремистская.

https://ria.ru/20250919/ukraina-2042971488.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, facebook