Глава МИД Украины уклонился от вопроса о страхе посещать Москву

ООН, 23 сен - РИА Новости. Игорь Наймушин. Глава МИД Украины Андрей Сибига уклонился от вопроса РИА Новости, боятся ли киевские власти ехать в Москву на переговоры по урегулированию на Украине. Перед началом Совбеза ООН по ситуации на Украине Сибига ушел от ответа от вопроса агентства, боится ли Киев ехать в Москву на переговоры по урегулированию на Украине. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.

