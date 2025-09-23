Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Украины не ответил на вопрос о новом раунде переговоров с Россией - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:12 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/ukraina-2043865953.html
Глава МИД Украины не ответил на вопрос о новом раунде переговоров с Россией
Глава МИД Украины не ответил на вопрос о новом раунде переговоров с Россией - РИА Новости, 23.09.2025
Глава МИД Украины не ответил на вопрос о новом раунде переговоров с Россией
Глава МИД Украины Андрей Сибига не ответил на вопрос РИА Новости о причинах отсутствия нового раунда переговоров с Россией по урегулированию конфликта. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T23:12:00+03:00
2025-09-23T23:12:00+03:00
в мире
россия
украина
андрей сибига
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793264565_0:77:2475:1470_1920x0_80_0_0_9ac94a627431218006f063f77a793005.png
ООН, 23 сен - РИА Новости. Игорь Наймушин. Глава МИД Украины Андрей Сибига не ответил на вопрос РИА Новости о причинах отсутствия нового раунда переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Перед началом Совбеза ООН по ситуации на Украине Сибига не стал отвечать на вопрос агентства о том, почему до сих пор не состоялся новый раунд переговоров с Москвой. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
https://ria.ru/20250923/zelenskij-2043865431.html
https://ria.ru/20250923/erdogan-2043831484.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793264565_342:0:2455:1585_1920x0_80_0_0_221fc40f723693bc0223d93c10185025.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, андрей сибига, оон
В мире, Россия, Украина, Андрей Сибига, ООН
Глава МИД Украины не ответил на вопрос о новом раунде переговоров с Россией

Сибига не ответил на вопрос о причинах отсутствия нового раунда переговоров

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Андрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Андрей Сибига . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 23 сен - РИА Новости. Игорь Наймушин. Глава МИД Украины Андрей Сибига не ответил на вопрос РИА Новости о причинах отсутствия нового раунда переговоров с Россией по урегулированию конфликта.
Перед началом Совбеза ООН по ситуации на Украине Сибига не стал отвечать на вопрос агентства о том, почему до сих пор не состоялся новый раунд переговоров с Москвой.
Владимир Зеленский общается с журналистами во время Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Зеленский заявил, что Трамп готов предоставить Киеву гарантии безопасности
Вчера, 23:05
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Эрдоган заявил, что переговоры по Украине в Турции помогли обмену пленными
Вчера, 19:00
 
В миреРоссияУкраинаАндрей СибигаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала