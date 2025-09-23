https://ria.ru/20250923/ukraina-2043865953.html

Глава МИД Украины не ответил на вопрос о новом раунде переговоров с Россией

Глава МИД Украины не ответил на вопрос о новом раунде переговоров с Россией - РИА Новости, 23.09.2025

Глава МИД Украины не ответил на вопрос о новом раунде переговоров с Россией

Глава МИД Украины Андрей Сибига не ответил на вопрос РИА Новости о причинах отсутствия нового раунда переговоров с Россией по урегулированию конфликта.

ООН, 23 сен - РИА Новости. Игорь Наймушин. Глава МИД Украины Андрей Сибига не ответил на вопрос РИА Новости о причинах отсутствия нового раунда переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Перед началом Совбеза ООН по ситуации на Украине Сибига не стал отвечать на вопрос агентства о том, почему до сих пор не состоялся новый раунд переговоров с Москвой. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.

