https://ria.ru/20250923/ukraina-2043824153.html
Киев игнорирует нормы международного права, заявил постпред России в ООН
Киев игнорирует нормы международного права, заявил постпред России в ООН - РИА Новости, 23.09.2025
Киев игнорирует нормы международного права, заявил постпред России в ООН
Киевский режим продолжает демонстрировать бесчеловечное отношение к жизням мирных граждан и пренебрегать нормами международного права, что стало следствием... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T18:32:00+03:00
2025-09-23T18:32:00+03:00
2025-09-23T18:32:00+03:00
в мире
россия
украина
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140042/73/1400427368_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_b3334044db3b09004e41bc357d7cb8d3.jpg
ЖЕНЕВА, 23 сен - РИА Новости. Киевский режим продолжает демонстрировать бесчеловечное отношение к жизням мирных граждан и пренебрегать нормами международного права, что стало следствием вопиющего равнодушия со стороны международных структур, заявил представитель России на сессии Совета по правам человека ООН. "О стремительно деградирующей ситуации в сфере защиты и поощрения прав человека на Украине мы говорили неоднократно... Итогом вопиющего равнодушия со стороны международных структур является то, что киевский режим продолжает демонстрировать бесчеловечное отношение к жизням мирных граждан и открытое пренебрежение нормами международного права, продолжая вести массированные обстрелы городов и населенных пунктов с использованием поставляемого Западом вооружения", - сказал представитель постпредства РФ. Он отметил, что попрание основных прав и свобод человека "носят на Украине системный характер". "Это единственная в мире страна, где в нарушение собственной Конституции, законодательно запрещено говорить на родном для большинства граждан языке", - отметил представитель России.
https://ria.ru/20250923/oon-2043816934.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140042/73/1400427368_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_263c703d8c7d981eca6297463f10cc25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, оон
В мире, Россия, Украина, ООН
Киев игнорирует нормы международного права, заявил постпред России в ООН
Постпред России в ООН: Киев показывает бесчеловечное отношение к мирным жителям