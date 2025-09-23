Рейтинг@Mail.ru
Киев игнорирует нормы международного права, заявил постпред России в ООН - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/ukraina-2043824153.html
Киев игнорирует нормы международного права, заявил постпред России в ООН
Киев игнорирует нормы международного права, заявил постпред России в ООН - РИА Новости, 23.09.2025
Киев игнорирует нормы международного права, заявил постпред России в ООН
Киевский режим продолжает демонстрировать бесчеловечное отношение к жизням мирных граждан и пренебрегать нормами международного права, что стало следствием... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T18:32:00+03:00
2025-09-23T18:32:00+03:00
в мире
россия
украина
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140042/73/1400427368_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_b3334044db3b09004e41bc357d7cb8d3.jpg
ЖЕНЕВА, 23 сен - РИА Новости. Киевский режим продолжает демонстрировать бесчеловечное отношение к жизням мирных граждан и пренебрегать нормами международного права, что стало следствием вопиющего равнодушия со стороны международных структур, заявил представитель России на сессии Совета по правам человека ООН. "О стремительно деградирующей ситуации в сфере защиты и поощрения прав человека на Украине мы говорили неоднократно... Итогом вопиющего равнодушия со стороны международных структур является то, что киевский режим продолжает демонстрировать бесчеловечное отношение к жизням мирных граждан и открытое пренебрежение нормами международного права, продолжая вести массированные обстрелы городов и населенных пунктов с использованием поставляемого Западом вооружения", - сказал представитель постпредства РФ. Он отметил, что попрание основных прав и свобод человека "носят на Украине системный характер". "Это единственная в мире страна, где в нарушение собственной Конституции, законодательно запрещено говорить на родном для большинства граждан языке", - отметил представитель России.
https://ria.ru/20250923/oon-2043816934.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140042/73/1400427368_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_263c703d8c7d981eca6297463f10cc25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, оон
В мире, Россия, Украина, ООН
Киев игнорирует нормы международного права, заявил постпред России в ООН

Постпред России в ООН: Киев показывает бесчеловечное отношение к мирным жителям

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкФлаг у штаб-квартиры ООН
Флаг у штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Флаг у штаб-квартиры ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 23 сен - РИА Новости. Киевский режим продолжает демонстрировать бесчеловечное отношение к жизням мирных граждан и пренебрегать нормами международного права, что стало следствием вопиющего равнодушия со стороны международных структур, заявил представитель России на сессии Совета по правам человека ООН.
"О стремительно деградирующей ситуации в сфере защиты и поощрения прав человека на Украине мы говорили неоднократно... Итогом вопиющего равнодушия со стороны международных структур является то, что киевский режим продолжает демонстрировать бесчеловечное отношение к жизням мирных граждан и открытое пренебрежение нормами международного права, продолжая вести массированные обстрелы городов и населенных пунктов с использованием поставляемого Западом вооружения", - сказал представитель постпредства РФ.
Он отметил, что попрание основных прав и свобод человека "носят на Украине системный характер".
"Это единственная в мире страна, где в нарушение собственной Конституции, законодательно запрещено говорить на родном для большинства граждан языке", - отметил представитель России.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
ООН должна отойти от двойных стандартов, заявили в постпредстве России
18:08
 
В миреРоссияУкраинаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала