Киев игнорирует нормы международного права, заявил постпред России в ООН

ЖЕНЕВА, 23 сен - РИА Новости. Киевский режим продолжает демонстрировать бесчеловечное отношение к жизням мирных граждан и пренебрегать нормами международного права, что стало следствием вопиющего равнодушия со стороны международных структур, заявил представитель России на сессии Совета по правам человека ООН. "О стремительно деградирующей ситуации в сфере защиты и поощрения прав человека на Украине мы говорили неоднократно... Итогом вопиющего равнодушия со стороны международных структур является то, что киевский режим продолжает демонстрировать бесчеловечное отношение к жизням мирных граждан и открытое пренебрежение нормами международного права, продолжая вести массированные обстрелы городов и населенных пунктов с использованием поставляемого Западом вооружения", - сказал представитель постпредства РФ. Он отметил, что попрание основных прав и свобод человека "носят на Украине системный характер". "Это единственная в мире страна, где в нарушение собственной Конституции, законодательно запрещено говорить на родном для большинства граждан языке", - отметил представитель России.

