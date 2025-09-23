Рейтинг@Mail.ru
В УПЦ заявили, что не дождались сочувствия от патриарха Варфоломея - РИА Новости, 23.09.2025
В УПЦ заявили, что не дождались сочувствия от патриарха Варфоломея
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) заявил патриарху Константинопольскому Варфоломею, что верующие канонической Украинской православной церкви не дождались от него ни слова сочувствия из-за гонений, развязанных на Украине сторонниками раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). Черкасская епархия канонической Украинской православной церкви (УПЦ) 17 октября 2024 года сообщила, что сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Первый штурм прихожане, священнослужители и митрополит Феодосий отбили. Среди прихожан и священнослужителей были пострадавшие: у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Феодосия госпитализировали после удара по голове. Позднее украинская полиция обвинила в хулиганстве прихожан канонической Церкви, предъявив обвинение двум мирянам и двум священнослужителям. "Почему же вы, ваше святейшество, до сих пор не запретили вашим подопечным из ПЦУ совершать эти злодеяния? Ведь вы имеете над ними полноту власти, согласно выданному вами Томосу. Вы ведь так часто декларируете, что "украинский православный народ в вашем сердце". Так почему же вы не остановите этих преступников?... От вас мы слов сочувствия и поддержки так и не дождались", – говорится в обращении митрополита Феодосия к патриарху Варфоломею, опубликованном на русском и греческом языке в его Telegram-канале. Организация Объединенных Наций, подчеркнул митрополит, уже дала должную оценку событиям в Черкассах, осудив их как преступление на религиозной почве и призвав власти Украины к немедленному реагированию и расследованию. Митрополит Феодосий находится на Украине под следствием по делу о госизмене. Сосновский районный суд Черкасс ранее принял решение отпустить его под личные обязательства. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне. На Украине 23 сентября 2024 года вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. Его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, не обратив внимания на то, что УПЦ была одной из его основателей. Киевский режим дал УПЦ девять месяцев на то, чтобы "разорвать связи с РПЦ", несмотря на то, что еще в мае 2022 года она объявила о полной независимости от Московского патриархата на фоне беспрецедентных гонений со стороны властей и раскольников.
