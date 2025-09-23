Конституция и законы на Украине практически не действуют, заявили в УПЦ
Митрополит Феодосий: на Украине не дают правовую оценку действиям ПЦУ
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украинские коррумпированные органы полиции и прокуратуры вот уже год не дают правовую оценку действиям представителей раскольнической Православной церкви Украины, избивавших верующих при захвате Архангело-Михайловского кафедрального собора в Черкассах в 2024 году, заявил митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев).
Черкасская епархия УПЦ 17 октября 2024 года сообщила, что сторонники раскольнической ПЦУ со второй попытки захватили Архангело-Михайловский собор в Черкассах. Первый штурм прихожане, священнослужители и митрополит Черкасский Феодосий отбили. Среди прихожан и священнослужителей были пострадавшие: у многих были ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Феодосия ударили по голове, он был госпитализирован. Позднее украинская полиция обвинила в хулиганстве сторонников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), предъявив обвинение двум мирянам и двум священнослужителям.
"Конституция и законы в Украине сейчас практически не действуют, поэтому неудивительно отсутствие реакции на эти преступления со стороны украинской власти и правоохранительных органов. (...) Коррумпированные органы полиции, прокуратуры и других спецслужб до сих пор не дали и, судя по всему, не собираются давать должной оценки этим преступлениям представителей ПЦУ и их вооруженных наемников", - говорится в обращении митрополита Феодосия к патриарху Константинопольскому Варфоломею, опубликованном в его Telegram-канале.
Митрополит Феодосий подчеркнул, что Архангело-Михайловский собор в Черкассах де-юре продолжает оставаться в собственности Черкасской епархии УПЦ, которую он возглавляет, "а захватчики пользуются им просто по праву силы".
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
