Митрополит УПЦ призвал отозвать признание раскольников на Украине
16:05 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/ukraina-2043777637.html
Митрополит УПЦ призвал отозвать признание раскольников на Украине
Митрополит УПЦ призвал отозвать признание раскольников на Украине - РИА Новости, 23.09.2025
Митрополит УПЦ призвал отозвать признание раскольников на Украине
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) заявил патриарху Константинопольскому Варфоломею, что для исправления ситуации с Церковью на Украине... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T16:05:00+03:00
2025-09-23T16:05:00+03:00
украина
черкассы
владимир зеленский
украинская православная церковь
служба безопасности украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863435237_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e465295e4b1dbd3212677c6be6e31114.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) заявил патриарху Константинопольскому Варфоломею, что для исправления ситуации с Церковью на Украине необходимо отозвать признание раскольников и отказаться от взгляда на Константинопольского патриарха как единоличного лидера православия. "Для исправления ситуации будет недостаточно просто отозвать Томос, который вы выдали "православной церкви Украины". Главное, что сейчас сможет успокоить волнение в мировом Православии, примирить её иерархов из разных стран и залечить начинающийся новый великий раскол – это отмена Вашей легализации украинских раскольников. Они должны принести покаяние в грехе раскола и уже тогда можно будет ставить вопрос о совершении над ними законных рукоположений. Причем эти вопросы никак не могут решаться без участия законной Кириархальной (т.е. руководящей – ред.) для украинского Православия Церкви – Русской Православной Церкви, несмотря ни на какие политические проблемы сегодняшнего дня, – говорится в его обращении к патриарху Варфоломею, опубликованном на русском и греческом языке в его телеграм-канале. Это, в свою очередь, невозможно сделать без отказа патриарха Варфоломея от чуждого церковному духу соборности учения о Константинопольском патриархе как "первом без равных". Митрополит Феодосий находится на Украине под следствием по делу о госизмене. Сосновский районный суд Черкасс ранее принял решение отпустить его под личные обязательства. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне. На Украине 23 сентября 2024 года вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. Его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, не обратив внимания на то, что УПЦ была одной из его основателей. Киевский режим дал УПЦ девять месяцев на то, чтобы "разорвать связи с РПЦ", несмотря на то, что еще в мае 2022 года она объявила о полной независимости от Московского патриархата на фоне беспрецедентных гонений со стороны властей и раскольников.
украина
черкассы
украина, черкассы, владимир зеленский, украинская православная церковь, служба безопасности украины, в мире
Украина, Черкассы, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, В мире
Митрополит УПЦ призвал отозвать признание раскольников на Украине

Митрополит Феодосий призвал патриарха Варфоломея отозвать признание раскольников

© Фото : Черкаська єпархія УПЦМитрополит Черкасский и Каневский Феодосий
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Фото : Черкаська єпархія УПЦ
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) заявил патриарху Константинопольскому Варфоломею, что для исправления ситуации с Церковью на Украине необходимо отозвать признание раскольников и отказаться от взгляда на Константинопольского патриарха как единоличного лидера православия.
"Для исправления ситуации будет недостаточно просто отозвать Томос, который вы выдали "православной церкви Украины". Главное, что сейчас сможет успокоить волнение в мировом Православии, примирить её иерархов из разных стран и залечить начинающийся новый великий раскол – это отмена Вашей легализации украинских раскольников. Они должны принести покаяние в грехе раскола и уже тогда можно будет ставить вопрос о совершении над ними законных рукоположений. Причем эти вопросы никак не могут решаться без участия законной Кириархальной (т.е. руководящей – ред.) для украинского Православия Церкви – Русской Православной Церкви, несмотря ни на какие политические проблемы сегодняшнего дня, – говорится в его обращении к патриарху Варфоломею, опубликованном на русском и греческом языке в его телеграм-канале.
Это, в свою очередь, невозможно сделать без отказа патриарха Варфоломея от чуждого церковному духу соборности учения о Константинопольском патриархе как "первом без равных".
Митрополит Феодосий находится на Украине под следствием по делу о госизмене. Сосновский районный суд Черкасс ранее принял решение отпустить его под личные обязательства.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне.
На Украине 23 сентября 2024 года вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. Его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, не обратив внимания на то, что УПЦ была одной из его основателей. Киевский режим дал УПЦ девять месяцев на то, чтобы "разорвать связи с РПЦ", несмотря на то, что еще в мае 2022 года она объявила о полной независимости от Московского патриархата на фоне беспрецедентных гонений со стороны властей и раскольников.
Украина, Черкассы, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины
 
 
