Украина планирует создать космические войска, пишут СМИ
Украина планирует создать космические войска, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2025
Украина планирует создать космические войска, пишут СМИ
Украина планирует до конца года создать космические войска, пишет во вторник украинская "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на программу деятельности... РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украина планирует до конца года создать космические войска, пишет во вторник украинская "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на программу деятельности украинского правительства. "До 31 декабря 2025 года должна быть обновлена структура сил обороны в связи с созданием космических сил, сформирована правовая и организационная основа для их функционирования", - говорится в материале на сайте издания. При этом в публикации отмечается, что критерием достижения целей в 2026 году будет считаться 60-процентная оперативная готовность космической компоненты ВСУ. Также в заявленные планы украинского кабмина входит введение системы электронного военкомата и цифровизация военно-врачебных комиссий.
Украина планирует создать космические войска, пишут СМИ
Украина планирует создать космические войска до конца 2025 года