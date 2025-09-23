США хотят переложить расходы за помощь Украине на Европу, считает эксперт
Быстрицкий: США пытаются переложить часть расходов за помощь Украине на Европу
Вашингтон. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Соединенные штаты Америки пытаются переложить ответственность и большую часть расходов за военную помощь Украине на страны Европы, рассказал в беседе с РИА Новости председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный союзниками США по НАТО. Позднее представитель НАТО на Украине Патрик Тернер заявил, что первые партии военной помощи от США для Киева, выделенные за счет стран НАТО в рамках программы приоритетных потребностей PURL, уже доставляются на Украину.
"Американцы последовательно перекладывают значительную часть ответственности и расходов за военную помощь Украине на плечи самих европейцев", - заявил Быстрицкий.
Эксперт отметил, что Трамп делает все, чтобы Америка не выглядела одной из сторон конфликта. Однако такое поведение не исключает, что США могут продавать оружие европейским странам, которые впоследствии передадут его Украине. Несмотря на это, Быстрицкий считает, что американцы твердо настроены на урегулирование военного конфликта между Россией и Украиной, отметив, что сам вопрос сложный и требует времени.
"Трамп принимает меры для его урегулирования (конфликта на Украине - ред.), но нельзя сказать, что он достиг сногсшибательных успехов в этом, но определенного рода продвижение, конечно же, есть… Да, дело идет не очень быстро, но оно и очень сложное", - подытожил собеседник агентства.
Глава миссии Международного валютного фонда на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление помощи со стороны Запада.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
