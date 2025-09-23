https://ria.ru/20250923/ukraina-2043738175.html

США хотят переложить расходы за помощь Украине на Европу, считает эксперт

США хотят переложить расходы за помощь Украине на Европу, считает эксперт - РИА Новости, 23.09.2025

США хотят переложить расходы за помощь Украине на Европу, считает эксперт

Соединенные штаты Америки пытаются переложить ответственность и большую часть расходов за военную помощь Украине на страны Европы, рассказал в беседе с РИА... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T13:35:00+03:00

2025-09-23T13:35:00+03:00

2025-09-23T13:35:00+03:00

в мире

украина

сша

россия

андрей быстрицкий

дональд трамп

владимир зеленский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106025/83/1060258309_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_2ea93f23c5f456ca6f881ceca04b948d.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Соединенные штаты Америки пытаются переложить ответственность и большую часть расходов за военную помощь Украине на страны Европы, рассказал в беседе с РИА Новости председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный союзниками США по НАТО. Позднее представитель НАТО на Украине Патрик Тернер заявил, что первые партии военной помощи от США для Киева, выделенные за счет стран НАТО в рамках программы приоритетных потребностей PURL, уже доставляются на Украину. "Американцы последовательно перекладывают значительную часть ответственности и расходов за военную помощь Украине на плечи самих европейцев", - заявил Быстрицкий. Эксперт отметил, что Трамп делает все, чтобы Америка не выглядела одной из сторон конфликта. Однако такое поведение не исключает, что США могут продавать оружие европейским странам, которые впоследствии передадут его Украине. Несмотря на это, Быстрицкий считает, что американцы твердо настроены на урегулирование военного конфликта между Россией и Украиной, отметив, что сам вопрос сложный и требует времени. "Трамп принимает меры для его урегулирования (конфликта на Украине - ред.), но нельзя сказать, что он достиг сногсшибательных успехов в этом, но определенного рода продвижение, конечно же, есть… Да, дело идет не очень быстро, но оно и очень сложное", - подытожил собеседник агентства. Глава миссии Международного валютного фонда на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление помощи со стороны Запада. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250923/tramp-2043733366.html

https://ria.ru/20250920/ukraina-2043108106.html

https://ria.ru/20250920/tramp-2043124533.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, андрей быстрицкий, дональд трамп, владимир зеленский, нато, международный дискуссионный клуб "валдай"