В Раде раскрыли, с чем столкнется ВСУ до конца года

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Украине может не хватить денег на армию в этом году, заявила глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа. Ее цитирует издание "Страна.ua". "Чтобы найти средства на покрытие дополнительных военных расходов, нужно сперва достичь договоренностей с ЕС - об использовании средств по программе ERA loans (деньги, выделяемые Украине за счет доходов, полученных от замороженных российских активов) для нужд обороны", — говорится в публикации. В статье отмечается, что военную дыру в бюджете хотят закрыть деньгами, которые ранее предназначались для поддержания финансовой стабильности и других гражданских нужд. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.

