Рейтинг@Mail.ru
В Раде раскрыли, с чем столкнется ВСУ до конца года - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 23.09.2025 (обновлено: 12:33 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/ukraina-2043708923.html
В Раде раскрыли, с чем столкнется ВСУ до конца года
В Раде раскрыли, с чем столкнется ВСУ до конца года - РИА Новости, 23.09.2025
В Раде раскрыли, с чем столкнется ВСУ до конца года
Украине может не хватить денег на армию в этом году, заявила глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа. Ее цитирует издание "Страна.ua". "Чтобы найти... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T12:14:00+03:00
2025-09-23T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
киев
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Украине может не хватить денег на армию в этом году, заявила глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа. Ее цитирует издание "Страна.ua". "Чтобы найти средства на покрытие дополнительных военных расходов, нужно сперва достичь договоренностей с ЕС - об использовании средств по программе ERA loans (деньги, выделяемые Украине за счет доходов, полученных от замороженных российских активов) для нужд обороны", — говорится в публикации. В статье отмечается, что военную дыру в бюджете хотят закрыть деньгами, которые ранее предназначались для поддержания финансовой стабильности и других гражданских нужд. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
https://ria.ru/20250923/erdogan-2043679567.html
https://ria.ru/20250923/reuters-2043676044.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, киев, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Евросоюз
В Раде раскрыли, с чем столкнется ВСУ до конца года

Депутат Рады Пидласа: Украине может не хватить денег на армию в этом году

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Украине может не хватить денег на армию в этом году, заявила глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа. Ее цитирует издание "Страна.ua".

"Чтобы найти средства на покрытие дополнительных военных расходов, нужно сперва достичь договоренностей с ЕС - об использовании средств по программе ERA loans (деньги, выделяемые Украине за счет доходов, полученных от замороженных российских активов) для нужд обороны", — говорится в публикации.
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Эрдоган выступил с серьезным предупреждением к Украине
10:18
В статье отмечается, что военную дыру в бюджете хотят закрыть деньгами, которые ранее предназначались для поддержания финансовой стабильности и других гражданских нужд.

Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд.

Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
СМИ раскрыли, что задумал Зеленский на ассамблее ООН
09:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийКиевЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала