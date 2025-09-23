https://ria.ru/20250923/ukraina-2043691921.html
Украина в скором времени столкнется с серьезными трудностями из-за продвижения российских военных в зоне СВО, пишет The Independent. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Украина в скором времени столкнется с серьезными трудностями из-за продвижения российских военных в зоне СВО, пишет The Independent."Ожидается, что осень станет еще одним изнурительным испытанием для вооруженных сил Украины, поскольку Россия усиливает свою кампанию по освобождению восточного региона (ДНР. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.Издание отмечает, что нехватка военных и оружия, а также проблемы с управлением войсками еще больше осложняют ситуацию для Киева.В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и только стремятся удержать имеющиеся рубежи. Он добавил, что Киев пытается "затыкать дыры" в зоне СВО, перебрасывая наиболее дееспособные силы.Как сообщил в конце августа начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, весной и летом украинские военные пытались замедлить российское наступление, неся при этом большие потери. По его словам, стратегическая инициатива полностью находится у Москвы.
