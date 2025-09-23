Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что ждет Украину этой осенью
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:58 23.09.2025
СМИ раскрыли, что ждет Украину этой осенью
СМИ раскрыли, что ждет Украину этой осенью - РИА Новости, 23.09.2025
СМИ раскрыли, что ждет Украину этой осенью
Украина в скором времени столкнется с серьезными трудностями из-за продвижения российских военных в зоне СВО, пишет The Independent.
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Украина в скором времени столкнется с серьезными трудностями из-за продвижения российских военных в зоне СВО, пишет The Independent."Ожидается, что осень станет еще одним изнурительным испытанием для вооруженных сил Украины, поскольку Россия усиливает свою кампанию по освобождению восточного региона (ДНР. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.Издание отмечает, что нехватка военных и оружия, а также проблемы с управлением войсками еще больше осложняют ситуацию для Киева.В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и только стремятся удержать имеющиеся рубежи. Он добавил, что Киев пытается "затыкать дыры" в зоне СВО, перебрасывая наиболее дееспособные силы.Как сообщил в конце августа начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, весной и летом украинские военные пытались замедлить российское наступление, неся при этом большие потери. По его словам, стратегическая инициатива полностью находится у Москвы.
СМИ раскрыли, что ждет Украину этой осенью

Independent: российское наступление в ДНР осенью станет испытанием для Украины

Украинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Украина в скором времени столкнется с серьезными трудностями из-за продвижения российских военных в зоне СВО, пишет The Independent.
"Ожидается, что осень станет еще одним изнурительным испытанием для вооруженных сил Украины, поскольку Россия усиливает свою кампанию по освобождению восточного региона (ДНР. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.
У Зеленского назрели "трудные решения". Украинцам приготовиться
20 сентября, 08:00
У Зеленского назрели "трудные решения". Украинцам приготовиться
20 сентября, 08:00
Издание отмечает, что нехватка военных и оружия, а также проблемы с управлением войсками еще больше осложняют ситуацию для Киева.
В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и только стремятся удержать имеющиеся рубежи. Он добавил, что Киев пытается "затыкать дыры" в зоне СВО, перебрасывая наиболее дееспособные силы.
Как сообщил в конце августа начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, весной и летом украинские военные пытались замедлить российское наступление, неся при этом большие потери. По его словам, стратегическая инициатива полностью находится у Москвы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
