https://ria.ru/20250923/ukraina-2043691921.html

СМИ раскрыли, что ждет Украину этой осенью

СМИ раскрыли, что ждет Украину этой осенью - РИА Новости, 23.09.2025

СМИ раскрыли, что ждет Украину этой осенью

Украина в скором времени столкнется с серьезными трудностями из-за продвижения российских военных в зоне СВО, пишет The Independent. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T10:58:00+03:00

2025-09-23T10:58:00+03:00

2025-09-23T10:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726020_0:350:2936:2001_1920x0_80_0_0_6e848b580169dd81b7e14c0af8df13d9.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Украина в скором времени столкнется с серьезными трудностями из-за продвижения российских военных в зоне СВО, пишет The Independent."Ожидается, что осень станет еще одним изнурительным испытанием для вооруженных сил Украины, поскольку Россия усиливает свою кампанию по освобождению восточного региона (ДНР. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.Издание отмечает, что нехватка военных и оружия, а также проблемы с управлением войсками еще больше осложняют ситуацию для Киева.В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и только стремятся удержать имеющиеся рубежи. Он добавил, что Киев пытается "затыкать дыры" в зоне СВО, перебрасывая наиболее дееспособные силы.Как сообщил в конце августа начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, весной и летом украинские военные пытались замедлить российское наступление, неся при этом большие потери. По его словам, стратегическая инициатива полностью находится у Москвы.

https://ria.ru/20250920/zelenskiy-2042970691.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины