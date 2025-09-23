https://ria.ru/20250923/ufa-2043784137.html

В Уфе гендиректора "Башкиравтодора" приговорили к девяти годам колонии

2025-09-23T16:23:00+03:00

УФА, 23 сен – РИА Новости. Суд в Уфе приговорил генерального директора компании "Башкиравтодор" к девяти годам колонии за хищение более 150 миллионов рублей, один из его подельников получил 15,5 лет, сообщает СУСК РФ по региону. "Генеральному директору АО "Башкиравтодор" и двум его сообщникам вынесен приговор за хищение более 150 миллионов рублей, дачу взятки и легализацию денежных средств. Суд приговорил всех фигурантов к реальным срокам лишения свободы: бывшего директора АО "Башкиравтодор" - к 9 годам, бывшего директора ООО "Киви" - к 15 годам 6 месяцам, бывшего главного инженера ООО "Баштранслогистик" - к 4 годам", - говорится в сообщении. Прокуратура региона указывает, что генеральный директор АО "Башкиравтодор" Ильдар Юланов, руководитель ООО "Киви" Ирек Шарипов и главный инженер ООО "Баштранслогистик" Ринат Мардисламов разработали преступную схему по хищению бюджетных средств, выделенных в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" на реконструкцию автомобильной дороги "Бирск – Тастуба – Сатка" в Караидельском районе Башкирии. "В 2021–2022 годах подсудимые составили около 7,5 тыс. поддельных товарно-транспортных накладных о якобы оказанных услугах по перевозке различных строительных материалов для реконструкции дороги, на основании которых на расчетный счет ООО "Киви" перечислены более 132 млн рублей и в последующем похищены. Аналогичным образом соучастники похитили в 2022 году более 20 млн рублей, выделенных на реконструкцию улицы Пугачева в Кировском районе Уфы", - сообщает надзорное ведомство. Кроме того, в мае 2023 года руководитель ООО "Киви" передал 5 миллионов рублей министру транспорта и дорожного хозяйства республики Александру Клебанову за оказание содействия в погашении задолженности АО "Башкиравтодор" перед возглавляемой им компанией по другим гражданским договорам. На имущество подсудимых стоимостью более 150 миллионов рублей наложен арест, следует из сообщения прокуратуры. В ведомстве добавили, что суд также назначил осужденным штрафы в размере от 1 до 101 миллиона рублей. В марте экс-министр транспорта Башкирии Александр Клебанов, обвиняемый во взяточничестве, скончался в больнице в Москве. Уголовное дело в его отношении было прекращено. Акционерное общество "Башкиравтодор" - ведущее предприятие в дорожной отрасли Башкирии, принадлежит республике. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что власти региона совместно с правоохранителями "отбили попытку рейдерского захвата предприятия".

