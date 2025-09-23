ВС России нанесли удар возмездия по ВСУ в Одесской области за атаку на Крым
ВСУ около 19:30 мск атаковали Южный берег Крыма при помощи дронов.
ВСУ около 19:30 мск атаковали Южный берег Крыма при помощи дронов.
Налет был совершен в курортной зоне, где нет военных объектов. При этом беспилотники были снаряжены фугасными боезарядами.
Налет был совершен в курортной зоне, где нет военных объектов. При этом беспилотники были снаряжены фугасными боезарядами.
На фото: последствия удара в школе в Форосе.
На фото: последствия удара в школе в Форосе.
Повреждения зафиксировали и на территории санатория "Форос". Глава республики Сергей Аксенов взял ситуацию на личный контроль.
Повреждения зафиксировали и на территории санатория "Форос". Глава республики Сергей Аксенов взял ситуацию на личный контроль.
На фото: разрушенный актовый зал форосской школы.
На фото: разрушенный актовый зал форосской школы.
При ударе погибли три человека, еще 16 пострадали.
При ударе погибли три человека, еще 16 пострадали.
Раненых оперативно доставили в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА, все пациенты находятся в стабильном состоянии.
Раненых оперативно доставили в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА, все пациенты находятся в стабильном состоянии.
На фото: последствия удара дронов у школы в Форосе.
На фото: последствия удара дронов у школы в Форосе.
ВСУ около 19:30 мск атаковали Южный берег Крыма при помощи дронов.
Налет был совершен в курортной зоне, где нет военных объектов. При этом беспилотники были снаряжены фугасными боезарядами.
На фото: последствия удара в школе в Форосе.
Повреждения зафиксировали и на территории санатория "Форос". Глава республики Сергей Аксенов взял ситуацию на личный контроль.
На фото: разрушенный актовый зал форосской школы.
При ударе погибли три человека, еще 16 пострадали.
Раненых оперативно доставили в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА, все пациенты находятся в стабильном состоянии.
На фото: последствия удара дронов у школы в Форосе.
В воскресенье вечером беспилотники противника атаковали поселок Форос на Южном берегу полуострова. Погибли три мирных жителя, пострадали еще 16 человек, среди них двое граждан Белоруссии. Местный санаторий и здание школы получили серьезные повреждения. Как подчеркнули в Минобороны, противник намеренно бил по курортной зоне, где нет военных объектов, использовав БПЛА с фугасными боезарядами.
- места хранения беспилотников на аэродроме Школьный в Одесской области, с которого запускали дроны по объектам в Крыму;
- цеха предприятия "Мотор Сич", где собирали БПЛА, применяемые для ударов по России.