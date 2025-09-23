Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар возмездия по ВСУ в Одесской области за атаку на Крым
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 23.09.2025 (обновлено: 16:05 23.09.2025)
ВС России нанесли удар возмездия по ВСУ в Одесской области за атаку на Крым
ВС России нанесли удар возмездия по ВСУ в Одесской области за атаку на Крым - РИА Новости, 23.09.2025
ВС России нанесли удар возмездия по ВСУ в Одесской области за атаку на Крым
Российская армия нанесла удар возмездия по украинским формированиям в Одесской области за атаку на Крым, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российская армия нанесла удар возмездия по украинским формированиям в Одесской области за атаку на Крым, сообщило Минобороны."Сегодня ночью в ответ на террористический удар по гражданским объектам на территории населенного пункта Форос Республики Крым, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, вооруженными силами нанесен групповой удар по пунктам временной дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников подразделения "Призраки" ГУР Украины в районах населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области, осуществлявших подготовку и проведение данной террористической акции", — говорится в релизе.Также армия поразила:Следственный комитет возбудил уголовное дело после удара ВСУ по поселку Форос. Специалисты устанавливают личности украинских боевиков, которые отдали и исполнили преступный приказ.
ВС России нанесли удар возмездия по ВСУ в Одесской области за атаку на Крым

Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российская армия нанесла удар возмездия по украинским формированиям в Одесской области за атаку на Крым, сообщило Минобороны.
"Сегодня ночью в ответ на террористический удар по гражданским объектам на территории населенного пункта Форос Республики Крым, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, вооруженными силами нанесен групповой удар по пунктам временной дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников подразделения "Призраки" ГУР Украины в районах населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области, осуществлявших подготовку и проведение данной террористической акции", — говорится в релизе.
Последствия атаки дронов ВСУ по Крыму
ВСУ около 19:30 мск атаковали Южный берег Крыма при помощи дронов.

ВСУ около 19:30 мск атаковали Южный берег Крыма при помощи дронов.

Школа в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ

ВСУ около 19:30 мск атаковали Южный берег Крыма при помощи дронов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Налет был совершен в курортной зоне, где нет военных объектов. При этом беспилотники были снаряжены фугасными боезарядами.

Школьная библиотека в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ

Налет был совершен в курортной зоне, где нет военных объектов. При этом беспилотники были снаряжены фугасными боезарядами.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: последствия удара в школе в Форосе.

Школа в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ

На фото: последствия удара в школе в Форосе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Повреждения зафиксировали и на территории санатория "Форос". Глава республики Сергей Аксенов взял ситуацию на личный контроль.

Пожарная машина на территории школы в Форосе, поврежденной в результате атаки дронов со стороны ВСУ

Повреждения зафиксировали и на территории санатория "Форос". Глава республики Сергей Аксенов взял ситуацию на личный контроль.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: разрушенный актовый зал форосской школы.

Актовый зал школы в Форосе, разрушенный в результате атаки дронов со стороны ВСУ

На фото: разрушенный актовый зал форосской школы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

При ударе погибли три человека, еще 16 пострадали.

Последствия атаки дронов ВСУ по Крыму

При ударе погибли три человека, еще 16 пострадали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Раненых оперативно доставили в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА, все пациенты находятся в стабильном состоянии.

Коридор школы в Форосе, поврежденный в результате атаки дронов со стороны ВСУ

Раненых оперативно доставили в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА, все пациенты находятся в стабильном состоянии.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: последствия удара дронов у школы в Форосе.

Школа в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ

На фото: последствия удара дронов у школы в Форосе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
ВСУ около 19:30 мск атаковали Южный берег Крыма при помощи дронов.

Налет был совершен в курортной зоне, где нет военных объектов. При этом беспилотники были снаряжены фугасными боезарядами.

На фото: последствия удара в школе в Форосе.

Повреждения зафиксировали и на территории санатория "Форос". Глава республики Сергей Аксенов взял ситуацию на личный контроль.

На фото: разрушенный актовый зал форосской школы.

При ударе погибли три человека, еще 16 пострадали.

Раненых оперативно доставили в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА, все пациенты находятся в стабильном состоянии.

На фото: последствия удара дронов у школы в Форосе.

В воскресенье вечером беспилотники противника атаковали поселок Форос на Южном берегу полуострова. Погибли три мирных жителя, пострадали еще 16 человек, среди них двое граждан Белоруссии. Местный санаторий и здание школы получили серьезные повреждения. Как подчеркнули в Минобороны, противник намеренно бил по курортной зоне, где нет военных объектов, использовав БПЛА с фугасными боезарядами.

Также армия поразила:
  • места хранения беспилотников на аэродроме Школьный в Одесской области, с которого запускали дроны по объектам в Крыму;
  • цеха предприятия "Мотор Сич", где собирали БПЛА, применяемые для ударов по России.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после удара ВСУ по поселку Форос. Специалисты устанавливают личности украинских боевиков, которые отдали и исполнили преступный приказ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
