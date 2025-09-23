https://ria.ru/20250923/udar-2043714663.html

ВС России нанесли удар возмездия по ВСУ в Одесской области за атаку на Крым

ВС России нанесли удар возмездия по ВСУ в Одесской области за атаку на Крым - РИА Новости, 23.09.2025

ВС России нанесли удар возмездия по ВСУ в Одесской области за атаку на Крым

Российская армия нанесла удар возмездия по украинским формированиям в Одесской области за атаку на Крым, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T12:28:00+03:00

2025-09-23T12:28:00+03:00

2025-09-23T16:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

форос

республика крым

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

одесская область

мотор сич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005903643_0:70:1151:717_1920x0_80_0_0_d3d6a442bd2b7109cec4d2c69c9811f3.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российская армия нанесла удар возмездия по украинским формированиям в Одесской области за атаку на Крым, сообщило Минобороны."Сегодня ночью в ответ на террористический удар по гражданским объектам на территории населенного пункта Форос Республики Крым, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, вооруженными силами нанесен групповой удар по пунктам временной дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников подразделения "Призраки" ГУР Украины в районах населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области, осуществлявших подготовку и проведение данной террористической акции", — говорится в релизе.Также армия поразила:Следственный комитет возбудил уголовное дело после удара ВСУ по поселку Форос. Специалисты устанавливают личности украинских боевиков, которые отдали и исполнили преступный приказ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

форос

республика крым

украина

одесская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

форос, республика крым, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, одесская область, мотор сич, удар всу по крымскому форосу, россия