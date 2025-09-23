Рейтинг@Mail.ru
Источник: ВС России нанесли удар по командованию ВСУ в Черниговской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 23.09.2025 (обновлено: 09:00 23.09.2025)
Источник: ВС России нанесли удар по командованию ВСУ в Черниговской области
Источник: ВС России нанесли удар по командованию ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 23.09.2025
Источник: ВС России нанесли удар по командованию ВСУ в Черниговской области
Войска атаковали командование украинской бригады в Черниговской области, заявили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 23.09.2025
специальная военная операция на украине
черниговская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Войска атаковали командование украинской бригады в Черниговской области, заявили РИА Новости в российских силовых структурах."Нанесен результативный удар по пункту управления руководящего состава 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Есть потери среди офицерского состава и военной техники", — сказал собеседник агентства.В понедельник в Черниговской области объявляли воздушную тревогу, украинские СМИ сообщали о взрывах в регионе.На прошлой неделе Минобороны сообщило, что российские бойцы ударом "Искандера" поразили украинский ЗРК С-300ПС в поселке Прогресс в этом регионе.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
черниговская область
украина
черниговская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность

Источник: ВС России нанесли удар по командованию ВСУ в Черниговской области

Боевая работа артиллерийских расчетов
Боевая работа артиллерийских расчетов
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Войска атаковали командование украинской бригады в Черниговской области, заявили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Нанесен результативный удар по пункту управления руководящего состава 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Есть потери среди офицерского состава и военной техники", — сказал собеседник агентства.
Боевая работа расчета орудия
ВС России ударили по складам боеприпасов ВСУ в Чернигове
28 августа, 10:54
28 августа, 10:54
В понедельник в Черниговской области объявляли воздушную тревогу, украинские СМИ сообщали о взрывах в регионе.
На прошлой неделе Минобороны сообщило, что российские бойцы ударом "Искандера" поразили украинский ЗРК С-300ПС в поселке Прогресс в этом регионе.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер
"Искандер" поразил пункт запуска дронов ВСУ в Черниговской области
4 сентября, 18:10
4 сентября, 18:10
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
