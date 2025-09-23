https://ria.ru/20250923/udar-2043662571.html
Источник: ВС России нанесли удар по командованию ВСУ в Черниговской области
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Войска атаковали командование украинской бригады в Черниговской области, заявили РИА Новости в российских силовых структурах."Нанесен результативный удар по пункту управления руководящего состава 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Есть потери среди офицерского состава и военной техники", — сказал собеседник агентства.В понедельник в Черниговской области объявляли воздушную тревогу, украинские СМИ сообщали о взрывах в регионе.На прошлой неделе Минобороны сообщило, что российские бойцы ударом "Искандера" поразили украинский ЗРК С-300ПС в поселке Прогресс в этом регионе.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
