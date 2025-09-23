Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по херсонскому селу
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:23 23.09.2025 (обновлено: 11:30 23.09.2025)
ВСУ нанесли удар по херсонскому селу
Украинские войска нанесли удар по селу Новая Збурьевка в Херсонской области, повреждено здание больницы и машина скорой помощи, пострадало три человека, сообщил РИА Новости, 23.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по селу Новая Збурьевка в Херсонской области, повреждено здание больницы и машина скорой помощи, пострадало три человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В Новой Збурьевке обстрелом повреждено здание Голопристанской ЦРБ и автомобиль скорой помощи. Осколочные ранения и травмы получили трое мужчин - 1964, 1970 и 1998 года рождения", - написал Сальдо.По его словам, пострадавшие перевезены на лечение в Скадовскую райбольницу.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
ВСУ нанесли удар по херсонскому селу Новая Збурьевка

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Фрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по селу Новая Збурьевка в Херсонской области, повреждено здание больницы и машина скорой помощи, пострадало три человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"В Новой Збурьевке обстрелом повреждено здание Голопристанской ЦРБ и автомобиль скорой помощи. Осколочные ранения и травмы получили трое мужчин - 1964, 1970 и 1998 года рождения", - написал Сальдо.
По его словам, пострадавшие перевезены на лечение в Скадовскую райбольницу.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
