ВСУ нанесли удар по херсонскому селу
ВСУ нанесли удар по херсонскому селу - РИА Новости, 23.09.2025
ВСУ нанесли удар по херсонскому селу
Украинские войска нанесли удар по селу Новая Збурьевка в Херсонской области, повреждено здание больницы и машина скорой помощи, пострадало три человека, сообщил РИА Новости, 23.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по селу Новая Збурьевка в Херсонской области, повреждено здание больницы и машина скорой помощи, пострадало три человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В Новой Збурьевке обстрелом повреждено здание Голопристанской ЦРБ и автомобиль скорой помощи. Осколочные ранения и травмы получили трое мужчин - 1964, 1970 и 1998 года рождения", - написал Сальдо.По его словам, пострадавшие перевезены на лечение в Скадовскую райбольницу.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
