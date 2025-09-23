https://ria.ru/20250923/uchenye-2043718063.html

Ученые заявили о готовности начать лечение российской вакциной от рака

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российские ученые готовы в ближайшие полтора месяца приступить к лечению пациентов отечественной МРНК-вакциной от рака, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. "Больные уже в группе сформированы, персонализированные генетические их данные определены, и мы готовы буквально в течение месяца-полутора совместными усилиями перейти к их лечению", — сказал он, выступая на круглом столе "История российского лидерства в области медицинской науки и технологий".По словам Гинцбурга, препарат начнут вводить в экспериментальном режиме больным меланомой.Вакцина, разработанная центром имени Гамалеи, создана на основе неоантигенов. Она будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально. Помогает в этом искусственный интеллект, который анализирует параметры опухоли и выдает "чертеж" будущего препарата. По нему специалисты в течение недели приготовят вакцину.

