После ДТП в Турции 18 россиян попали в госпитали, сообщили в РСТ
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. После ДТП с автобусом в турецкой Аланье 18 российских туристов, по информации от страховщика, были отвезены в госпитали, из них один попал в реанимацию, а часть - с легкими травмами - уже вернулись в свои отели, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).Во вторник автобус с туристами столкнулся с маршруткой в Аланье на трассе D400, передало агентство IHA. Позднее в генеральном консульстве РФ в Анталье заявили РИА Новости, что российские туристы пострадали в этом ДТП."Восемнадцать туристов отвезли в четыре госпиталя, из них один тяжелый в реанимации. Часть туристов - те, у которых легкие травмы, после первой помощи были отправлены в отели", - рассказал представитель РСТ, сославшись на данные страховой компании.Он не уточнил, сколько человек на данный момент остаются в госпиталях."И туроператор, и страховая известны в РСТ, мы находимся на связи и мониторим ситуацию", - добавили в союзе.
