https://ria.ru/20250923/turtsiya-2043688781.html

В Турции автобус с туристами попал в ДТП, пострадали 15 человек

В Турции автобус с туристами попал в ДТП, пострадали 15 человек - РИА Новости, 23.09.2025

В Турции автобус с туристами попал в ДТП, пострадали 15 человек

Автобус с туристами столкнулся с маршруткой в турецкой Аланье, пострадали 15 человек, двое в тяжелом состоянии, сообщило во вторник агентство IHA. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T10:49:00+03:00

2025-09-23T10:49:00+03:00

2025-09-23T12:06:00+03:00

туризм

турция

новости - туризм

аланья (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043706552_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_930738040d23bc7eacc66d31bc85034c.jpg

СТАМБУЛ, 23 сен - РИА Новости. Автобус с туристами столкнулся с маршруткой в турецкой Аланье, пострадали 15 человек, двое в тяжелом состоянии, сообщило во вторник агентство IHA."Около 09.10 мск в районе Конаклы в Аланье произошло столкновение туристического автобуса с маршруткой на трассе D400. По предварительным оценкам, пострадали 15 человек, из них двое в тяжелом состоянии", - сообщило агентство.Пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы.

https://ria.ru/20250429/avtobus-2014008430.html

турция

аланья (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия ДТП с автобусом в турецкой Аланье Последствия ДТП с автобусом в турецкой Аланье 2025-09-23T10:49 true PT1M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, новости - туризм, аланья (город)