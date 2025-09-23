Рейтинг@Mail.ru
В Турции автобус с туристами попал в ДТП, пострадали 15 человек
Туризм
 
10:49 23.09.2025 (обновлено: 12:06 23.09.2025)
В Турции автобус с туристами попал в ДТП, пострадали 15 человек
Автобус с туристами столкнулся с маршруткой в турецкой Аланье, пострадали 15 человек, двое в тяжелом состоянии, сообщило во вторник агентство IHA.
туризм
турция
новости - туризм
аланья (город)
СТАМБУЛ, 23 сен - РИА Новости. Автобус с туристами столкнулся с маршруткой в турецкой Аланье, пострадали 15 человек, двое в тяжелом состоянии, сообщило во вторник агентство IHA."Около 09.10 мск в районе Конаклы в Аланье произошло столкновение туристического автобуса с маршруткой на трассе D400. По предварительным оценкам, пострадали 15 человек, из них двое в тяжелом состоянии", - сообщило агентство.Пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы.
турция
аланья (город)
2025
Последствия ДТП с автобусом в турецкой Аланье
турция, новости - туризм, аланья (город)
Туризм, Турция, Новости - Туризм, Аланья (город)
В Турции автобус с туристами попал в ДТП, пострадали 15 человек

В Аланье автобус с туристами столкнулся с маршруткой, пострадали 15 человек

СТАМБУЛ, 23 сен - РИА Новости. Автобус с туристами столкнулся с маршруткой в турецкой Аланье, пострадали 15 человек, двое в тяжелом состоянии, сообщило во вторник агентство IHA.
"Около 09.10 мск в районе Конаклы в Аланье произошло столкновение туристического автобуса с маршруткой на трассе D400. По предварительным оценкам, пострадали 15 человек, из них двое в тяжелом состоянии", - сообщило агентство.
Пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы.
