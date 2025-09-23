https://ria.ru/20250923/turtsiya-2043688781.html
В Турции автобус с туристами попал в ДТП, пострадали 15 человек
В Турции автобус с туристами попал в ДТП, пострадали 15 человек
В Турции автобус с туристами попал в ДТП, пострадали 15 человек
Автобус с туристами столкнулся с маршруткой в турецкой Аланье, пострадали 15 человек, двое в тяжелом состоянии, сообщило во вторник агентство IHA. РИА Новости, 23.09.2025
СТАМБУЛ, 23 сен - РИА Новости. Автобус с туристами столкнулся с маршруткой в турецкой Аланье, пострадали 15 человек, двое в тяжелом состоянии, сообщило во вторник агентство IHA."Около 09.10 мск в районе Конаклы в Аланье произошло столкновение туристического автобуса с маршруткой на трассе D400. По предварительным оценкам, пострадали 15 человек, из них двое в тяжелом состоянии", - сообщило агентство.Пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы.
В Турции автобус с туристами попал в ДТП, пострадали 15 человек
В Аланье автобус с туристами столкнулся с маршруткой, пострадали 15 человек