23.09.2025
13:30 23.09.2025
Источник: запроса о новом раунде переговоров России и США в Турции не было
в мире
россия
сша
стамбул
александр дарчиев
оон
АНКАРА, 23 сен – РИА Новости. Турецкая сторона не получала запросов о новом раунде переговоров РФ и США по "раздражителям" на её территории, стороны сами определяют место и время, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев ранее заявил, что вскоре пройдут новые консультации по устранению раздражителей в двусторонних отношениях России и США, не уточнив при этом место и время встречи. "Вам лучше обратиться непосредственно к самим сторонам, это они определяют место и время переговоров. К нам пока таких обращений не поступало", - сказал собеседник агентства, комментируя вероятность очередного раунда переговоров делегаций РФ и США в Стамбуле. США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы дипломатических представительств. В МИД РФ по итогам консультаций отметили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также проведению взносов России в бюджеты ООН и других международных организаций. Первая встреча в Стамбуле прошла 27 февраля и длилась почти 6,5 часов. Она была посвящена "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне.
в мире, россия, сша, стамбул, александр дарчиев, оон
В мире, Россия, США, Стамбул, Александр Дарчиев, ООН
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве. Архивное фото
АНКАРА, 23 сен – РИА Новости. Турецкая сторона не получала запросов о новом раунде переговоров РФ и США по "раздражителям" на её территории, стороны сами определяют место и время, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев ранее заявил, что вскоре пройдут новые консультации по устранению раздражителей в двусторонних отношениях России и США, не уточнив при этом место и время встречи.
"Вам лучше обратиться непосредственно к самим сторонам, это они определяют место и время переговоров. К нам пока таких обращений не поступало", - сказал собеседник агентства, комментируя вероятность очередного раунда переговоров делегаций РФ и США в Стамбуле.
США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы дипломатических представительств. В МИД РФ по итогам консультаций отметили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также проведению взносов России в бюджеты ООН и других международных организаций.
Первая встреча в Стамбуле прошла 27 февраля и длилась почти 6,5 часов. Она была посвящена "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне.
