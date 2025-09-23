https://ria.ru/20250923/turtsija-2043707546.html
В Турции ответили на вопрос о возможной подготовке встречи России и Украины
В Турции ответили на вопрос о возможной подготовке встречи России и Украины - РИА Новости, 23.09.2025
В Турции ответили на вопрос о возможной подготовке встречи России и Украины
Турецкая сторона на данный момент не ведет подготовки к переговорам делегаций РФ и Украины в Стамбуле, ожидает сигналов от сторон, сообщил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T12:06:00+03:00
2025-09-23T12:06:00+03:00
2025-09-23T12:06:00+03:00
в мире
россия
украина
стамбул
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_0:0:1202:677_1920x0_80_0_0_0fa3071883d513302dfa80675629c60a.jpg
АНКАРА, 23 сен - РИА Новости. Турецкая сторона на данный момент не ведет подготовки к переговорам делегаций РФ и Украины в Стамбуле, ожидает сигналов от сторон, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Подготовка новых обменов между Россией и Украиной находится на определенной паузе, но это не говорит о том, что они не могут быть продолжены, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Для проведения переговоров в Стамбуле стороны сами должны объявить об этом, мы принимающая сторона. На данный момент никакой подготовки нет", - сообщил собеседник агентства в ответ на вопрос о том, ведется ли в Турции подготовка к очередному раунду переговоров. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250923/ukraina-2043691921.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_230:0:1202:729_1920x0_80_0_0_93fa607df905454319e23795de069403.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, стамбул, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Дмитрий Песков
В Турции ответили на вопрос о возможной подготовке встречи России и Украины
Турция не ведет подготовку к переговорам России и Украины