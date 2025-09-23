https://ria.ru/20250923/turtsija-2043707546.html

В Турции ответили на вопрос о возможной подготовке встречи России и Украины

23.09.2025



АНКАРА, 23 сен - РИА Новости. Турецкая сторона на данный момент не ведет подготовки к переговорам делегаций РФ и Украины в Стамбуле, ожидает сигналов от сторон, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Подготовка новых обменов между Россией и Украиной находится на определенной паузе, но это не говорит о том, что они не могут быть продолжены, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Для проведения переговоров в Стамбуле стороны сами должны объявить об этом, мы принимающая сторона. На данный момент никакой подготовки нет", - сообщил собеседник агентства в ответ на вопрос о том, ведется ли в Турции подготовка к очередному раунду переговоров. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

